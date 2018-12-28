Ulusal Petrol Stok Miktarı Arttırılacak
16 dakika önce
Rafineriler ve akaryakıt dağıtım şirketlerinin kriz ve olağanüstü haller için tutmaları gereken petrol stok miktarı yeniden yıllık satış miktarlarının 20 gününe yükseltilecek. Şu anda 10 günlük stok tutan şirketler diğer 10 günlük bölümüne denk düşen ürün stokunu kademeli olarak yerine koyacak. Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, Ulusal Stok Komisyonu yeni bir karar aldı. Rafineriler ve akaryakıt […]The post Ulusal petrol stok miktarı arttırılacak appeared first on Enerji Enstitüsü.
Rafineriler ve akaryakıt dağıtım şirketlerinin kriz ve olağanüstü haller için tutmaları gereken petrol stok miktarı yeniden yıllık satış miktarlarının 20 gününe yükseltilecek. Şu anda 10 günlük stok tutan şirketler diğer 10 günlük bölümüne denk düşen ürün stokunu kademeli olarak yerine koyacak. Habertürk
'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Ulusal Stok Komisyonu yeni bir karar aldı. Rafineriler ve akaryakıt dağıtım şirketlerinin kriz ve olağanüstü haller için tutmaları gereken petrol stok miktarı yeniden yıllık satış miktarlarının 20 gününe yükseltilecek. Şu anda 10 günlük stok tutan şirketler diğer 10 günlük bölümüne denk düşen ürün stokunu kademeli olarak yerine koyacak.
Ulusal stokta daha önce 20 günlük stok tutuluyordu. Ulusal Stok Komisyonu'nun kararı çerçevesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK) haziran ayında ulusal petrol stoku yükümlülüğü olan lisans sahiplerinin söz konusu stoklarından 10 günlüğüne karşılık gelen kısmını, 31 Aralık
2018 tarihinde kadar yerine konulması kaydıyla kullanabilmesine izin vermişti.
Ulusal Stok Komisyonu'nun aldığı karara göre rafineriler ve akaryakıt dağıtım şirketleri ocak ayı boyunca 10 günlük stok tutmaya devam edecekler. Şubat, mart ve nisan ayında stok miktarı 15 günü, mayıs ve haziran döneminde ise 17 güne çıkartılacak. 1 Temmuz itibariyle stok miktarı 20 güne çıkacak şekilde tamamlanacak.
Stok maliyetinin bir kaç milyar TL'lik maliyeti bulunuyor. Bu maliyetin pompaya yansıyıp yansımayacağı ise zaman içinde görülecek.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:05
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