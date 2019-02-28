Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi İgü'de Gerçekleşecek
1 saat önce
Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi'nin ilki bu yıl İstanbul Gelişim Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek.
Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi'nin ilki bu yıl İstanbul Gelişim Üniversitesi
ev sahipliğinde düzenlenecek.
18-19 Nisan tarihleri arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu tarafından Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi'nin bu yıl ilki gerçekleşecek. Birinci Ulusal Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi ile üniversite öğrencilerinin sorunları dinlenerek çözümler üretilmesi ve yaptıkları bilimsel çalışmaların tüm katılımcılar ile paylaşılması amaçlanıyor.
BÜTÜN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KATILABİLECEK
Kongrenin tüm üniversite öğrencilerine açık olduğunu belirten İGÜ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü ve Kongre Başkanı Dr. Öğretim Üyesi A. Yüksel Barut, "Kongrede deneyimli konuşmacılar, paneller, sözlü ve poster sunular ile usta çırak ilişkisi içerisinde bilgi paylaşımı yapıp, sosyal etkinlikler ile kaynaşmayı sağlayacağız. Aynı gemide yolculuk yapan bireylerin, gemiyi tüm güçlüklere karşın limana sorunsuz ulaştırılması gerektiği bir gerçektir. Kongre sonunda tüm katılımcılarda bu bilincin oluşacağı inancımız sonsuzdur" ifadelerini kullandı.
Katılımcılara, üniversitenin web sitesi üzerinden kongre için kayıt yaptırarak bildiri gönderme olanağı sunuluyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:24 Kaynak: DHA
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