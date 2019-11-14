Son Dakika Haberleri: Ulusal Satranç Turnuvası Efeler'de başlıyor
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Ulusal Satranç Turnuvası Efeler'de başlıyor

7 saat önce

Efeler Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu'nun iş birliği ile düzenlenen Ulusal Satranç Turnuvası 16 Kasım Cumartesi günü başlıyor.

Ulusal Satranç Turnuvası Efeler'de başlıyor, System.String[]

Efeler Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu'nun iş birliği ile düzenlenen Ulusal Satranç Turnuvası 16 Kasım Cumartesi günü başlıyor.


Aydın Özel Başak Koleji'nde 19 Kasım Salı gününe kadar sürecek olan turnuvaya, Türkiye'nin birçok yerinden lisanslı satranç sporcuları katılacak.


A Kategorisi, B Kategorisi, 8 ve 12 Yaş Altı Kategori olmak üzere toplam 4 kategori şeklinde gerçekleştirilecek olan turnuvada, sporcular en iyi olabilmek için çekişmeli mücadeleler sergileyecekler.


Turnuva ile aynı zamanda en iyi yerel sporcu da belirlenecek. - AYDIN

Türkiye, Efeler, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:07 Kaynak: İHA
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