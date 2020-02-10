Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan - Son Dakika

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Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan
6 saat önce
Salondan ve katılımcılardan görüntüler Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:42 Kaynak: AA
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