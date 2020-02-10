Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan - Son Dakika

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan

6 saat önce

Salondan ve katılımcılardan görüntüler Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı.

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. (2)

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, Ömer Fatih Sayan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:42 Kaynak: AA
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