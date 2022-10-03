Olimpiyatlara Ev Sahipliği Yapan Beijing'deki Ulusal Stadyum'da Halka Açık Tur Düzenlendi

Ulusal Stadyum'da 1 Ekim'den itibaren halka açık tur düzenlendi.

BEİJİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Hem Kış hem Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan ve "Kuş Yuvası" olarak da bilinen Ulusal Stadyum'da Cumartesi günü halka açık bir tur düzenledi. Salonun zemin katında meşaleler, maskotlar, kar tanesi pankartlar, güvercin şeklinde fenerler ve diğer bazı simgesel öğeler, beşinci katta bulunan bir alanda ise 2008 Beijing Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni sahne malzemeleri ve yarışmalarda kullanılan ekipmanlar sergileniyor. Ulusal Stadyum'un tepesindeki köprü de turistlere açıldı. Turistler burada Beijing Olimpiyatları'nın meşale platformunu ve Beijing Kış Olimpiyatları'nın havai fişek aydınlatma cihazını gezebilecek ve Beijing Olimpiyat Parkı'nın ve Beijing Merkez Ekseni'nin ana alanını görebilecek. Turistler ayrıca 2008 ve 2022 Oyunlarının açılış ve kapanış törenleri sırasında temel sahne malzemelerinin yükseltilmesini sağlayan Ulusal Stadyum'un merkezindeki "çukur"u da ziyaret edebiliyor. Stadyumun operasyon ekibine göre mekanın yer altı alanı bir fitness merkezine, zemin alanı da Olimpiyat sonrası kullanım için çim ve pistlere dönüştürülecek.