Ulusal Su ve Atık Su Arıtma Çalıştayı ikinci gün oturumlarla sürüyor - Son Dakika
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Ulusal Su ve Atık Su Arıtma Çalıştayı ikinci gün oturumlarla sürüyor

27.05.2022 12:11
Ulusal Su ve Atık Su Arıtma Çalıştayı ikinci gün oturumlarla sürüyor

İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Fırat, ortalama 3 bin kilometrelik su dağıtım sisteminde yılda yaklaşık 10 bin arızanın meydana gelebildiğini belirterek, şebekelerdeki arızaların azaltılması ve yeni arızaların...

İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Fırat, ortalama 3 bin kilometrelik su dağıtım sisteminde yılda yaklaşık 10 bin arızanın meydana gelebildiğini belirterek, şebekelerdeki arızaların azaltılması ve yeni arızaların önlenmesiyle milyonlarca metreküp suyun tasarruf edilebileceğini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve dün bir otelde başlayan Ulusal Su ve Atık Su Arıtma Çalıştayı, ikinci gününde çeşitli oturumlarla sürüyor.

Prof. Dr. Fırat, "Su kayıp yönetiminde mevcut durum analizi ve süreç yönetim modeli" konulu panelde, su kayıplarının ekonomik kayba neden olduğunu vurguladı.

Şebekede 6 milimetrelik bir çatlakta günlük 43 metreküplük su kaybının meydana geldiğini, yaklaşık 2 aylık kaybın olimpik yüzme havuzu seviyesine denk geldiğini anlatan Fırat, "Arızaların azaltılması ve yeni arızaların önlenmesiyle milyonlarca metreküp su tasarruf edilebilir." dedi.

Fırat, su kayıplarının 2014 yılında Türkiye'de resmi olarak yönetmeliklere girdiğini ve kayıpları önlemek amacıyla hedeflerin belirlendiğini hatırlattı.

Çalıştayda, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Cinal, "Su kayıp yönetimi ve uygulamaları Sakarya örneği", DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkan Yardımcısı Ahmet Süheyl Esengün ise "Yer altı barajları" konusunda konuşma yaptı.

Çalıştay, "Atık su arıtma çamurlarının yönetimi", "Yağmur suyu hasadı ve kırsalda su yönetimi" ile "Kırsalda atık su yönetimi" oturumlarının ardından bugün sona erecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ulusal Su ve Atık Su Arıtma Çalıştayı ikinci gün oturumlarla sürüyor - Son Dakika


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