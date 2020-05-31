Ulusal Süt Konseyi Başkanı Özder'den "Dünya Süt Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Ulusal Süt Konseyi Başkanı Özder'den "Dünya Süt Günü" mesajı Açıklaması

Ulusal Süt Konseyi (USK) Başkanı Muhittin Özder, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye süt üreticisi ve süt sanayicisinin başarılı bir sınav verdiğini belirtti.

Ulusal Süt Konseyi Başkanı Özder'den

Ulusal Süt Konseyi (USK) Başkanı Muhittin Özder, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye süt üreticisi ve süt sanayicisinin başarılı bir sınav verdiğini belirtti.

Özder, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Haziran'ın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) almış olduğu bir kararla "Dünya Süt Günü" olarak kutlandığını hatırlattı.

Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye'deki süt üreticisi ve sanayicisinin başarılı bir sınav verdiğine dikkati çeken Özder, bu süreçte başta ABD olmak üzere birçok gelişmiş ülkede sütün üretimi, işlenmesi ve lojistik hizmetlerinde büyük sıkıntılar yaşandığını bildirdi.

Özder, söz konusu ülkelerde binlerce ton sütün fabrikalara ulaştırılamadığının ve tarlalara döküldüğünün altını çizerek, "Ülkemizde ise bu sıkıntılı süreç başarılı bir şekilde yönetilmiş ve üreticimizin elinde satın alınamayan bir litre süt dahi kalmamıştır. Ulusal Süt Konseyi olarak bu zorlu süreçte büyük özveriyle çalışan süt üreticilerimiz ile sanayicilerimize müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

"Bütün gelişmiş ülkeler süt tüketimini artırmak için çabalıyor"

Süt aleyhinde yapılan açıklamalara da değinen Özder, bazı televizyon ve sosyal medya mecralarında yapılan ve bilimsel hiçbir temeli olmayan bu açıklamaları kaygıyla takip ettiklerini belirtti.

Birçok Avrupa ülkesinde kişi başına düşen içme sütü tüketimi yıllık 100 litrenin üzerindeyken, Türkiye'de bu miktarın 40 litre seviyesinde olduğuna işaret eden Özder, şunları kaydetti:

"Sağlıklı nesiller yetiştirmek, süt içme alışkanlıkları kazandırmak adına dünyanın birçok ülkesinde okul sütü ve benzeri programlar yıllardır uygulanıyor. Amerika'dan Uzak Doğu ülkelerine kadar tüm gelişmiş ülkelerde sütün faydalarını kavrayabilmeleri adına ilkokul çağından itibaren çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bütün gelişmiş ülkeler süt tüketimini daha da artırmak ve bu konuda daha fazla farkındalık yaratmak için çabalarken, ülkemizde yapılan bilim dışı bu tip açıklamaların altında iyi niyet arayamayız."

USK Başkanı Özder, AB ülkeleri ve ABD'de, üretilen sütlerin yüzde 90'ından fazlasının sanayiye aktarıldığına dikkati çekerek, Türkiye için bu oranın yüzde 45 olduğunu, kalanın ise kayıt dışı olarak sokak sütü, açıkta satılan peynir, tereyağı şeklinde tüketiciye ulaştırıldığını bildirdi.

Denetimsiz olarak tüketicilerin sofralarına ulaştırılan ürünlerin sağlık açısından taşıdığı riski vurgulayan Özder, bu ürünlerin "doğal" ya da "organik" adı altında pazarlanmasının kamu sağlığı açısından büyük tehdit oluşturduğunu da aktardı.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Süt Günü, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 12:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ulusal Süt Konseyi Başkanı Özder'den 'Dünya Süt Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor 1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu 1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak BDDK'dan bankalara kredi kolaylığı! KOBİ'ler, ihracatçılar ve yatırım projeleri desteklenecek
Normalleşme sürecinin başlamasına saatler kaldı! İşte 1 Haziran'da kalkacak yasaklar ve açılacak yerler Normalleşme sürecinin başlamasına saatler kaldı! İşte 1 Haziran'da kalkacak yasaklar ve açılacak yerler         
18:06
Bayramda köy ziyareti yapan ailede koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı Bayramda köy ziyareti yapan ailede koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı         
17:53
PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi         
17:51
Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi         
17:33
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti         
17:27
İngiltere'deki araştırmaya göre koronavirüs, ameliyat sonrası ölüm riskini yükseltiyor İngiltere'deki araştırmaya göre koronavirüs, ameliyat sonrası ölüm riskini yükseltiyor         
17:27
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı         
17:21
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu         
17:15
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı         
17:14
Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri         
16:59
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim         
16:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler         
16:29
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi         
16:27
Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor         
16:05
Kadın milletvekili karantina kurallarını hiçe saydı! Olayın ardından 'yasak aşk' çıktı Kadın milletvekili karantina kurallarını hiçe saydı! Olayın ardından 'yasak aşk' çıktı         
15:57
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı 5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı         
15:53
11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi 11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi         
15:35
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı         
15:33
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler         
15:06
Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı         
14:57
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor         
14:39
Son dakika: Erdoğan, Son dakika: Erdoğan, "Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz" dedi ve 3 madde sıraladı         
14:38
Milyoner'de 'Gardırop Fuat' sorusunu gören yarışmacı 3 joker hakkını birden kullandı Milyoner'de 'Gardırop Fuat' sorusunu gören yarışmacı 3 joker hakkını birden kullandı         
14:32
Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak araç çarpması sonucu öldü Nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak araç çarpması sonucu öldü         
14:30
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti         
14:13
Azerbaycan'da şehre inen bozayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi Azerbaycan'da şehre inen bozayı uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi         
13:58
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak         
13:54
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım         
13:41
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı         
13:38
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor         
13:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2020 18:56:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ulusal Süt Konseyi Başkanı Özder'den "Dünya Süt Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]