Çiğ süt tavsiye fiyatı üreticinin eline 8,5 lira geçecek şekilde belirlendi - Son Dakika
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Çiğ süt tavsiye fiyatı üreticinin eline 8,5 lira geçecek şekilde belirlendi

11.10.2022 14:51

Ulusal Süt Konseyi (USK), yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğe sahip çiğ süt tavsiye fiyatının 14 Ekim itibarıyla üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi. Açıklamada prim fiyatına ilişkin bir ibare ise yer almadı.

Ulusal Süt Konseyi, bugün süt alış fiyatında üreticiye verilecek taban fiyatını açıkladı. Konsey, açıklamasında 14 Ekim gününden geçerli olmak üzere üreticiye 8,50 TL verileceğini belirtti. Ulusal Süt Konseyi'nin duyurusu şu şekilde:

"14 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere;
Yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının üreticinin eline litre başına net 8,50 TL geçecek şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir (soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir)."

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiğ süt tavsiye fiyatı üreticinin eline 8,5 lira geçecek şekilde belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çiğ süt tavsiye fiyatı üreticinin eline 8,5 lira geçecek şekilde belirlendi - Son Dakika
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