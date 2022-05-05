Çiğ Süt Fiyatı 7 Buçuk Lira Olarak Açıklandı… Üreticilere 3 Ay Boyunca Verilen 1 TL'lik Destek 20 Kuruşa İndirildi - Son Dakika

Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt litre fiyatını 7 lira 50 kuruş olarak açıkladı. Mart, nisan ve mayıs aylarında verilen 1 liralık destekleme primi tekrar 20 kuruşa indirildi. Belirlenen fiyat 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak.

Ulusal Süt Konseyi, bugün toplandı. Konsey, süt fiyatının çiğ süt litre fiyatını 7 lira 50 kuruş olarak açıkladı. Daha önce üreticilerin gecikmeli olarak aldığı 1 liralık üretici prim desteği ise 20 kuruşa indirildi. Çiğ süt fiyatında, yağ ve protein oranı üzerinden belirlenen 8 kuruşluk kesinti veya artış 10 kuruşa çıkarıldı.

Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, ANKA Haber Ajansı'na, "Mart, nisan ve mayıs aylarında destekleme 1 liraydı. 20 kuruşluk destekleme düşük kaldı" dedi.

Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere 18.03.2022 tarihinde 1 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı 5,70 TL/Litre olarak belirlenmişti.

15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 7,50 TL/Litre olarak belirlenmiştir.

Çiğ süt üretim maliyetinde önemli bir değişiklik olduğunda önümüzdeki süreçte piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacaktır.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde 1 Mayıs 2022'den itibaren geçerli olacak Çiğ Süt Priminin litre başına 0,20 TL olacağı bilgisi edinilmiştir."