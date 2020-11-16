Ulusal ve uluslararası acil tıp kongreleri, ATUDER öncülüğünde online düzenlendi - Son Dakika

Ulusal ve uluslararası acil tıp kongreleri, ATUDER öncülüğünde online düzenlendi

16.11.2020 16:29

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başar Cander, Türkiye'nin acil tıp alanında dünyada lider ülkelerden biri olduğunu belirterek, tercih edilirlik, popülarite ve saygınlık açısından istenilen yerde olunmadığını kaydetti.

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başar Cander, Türkiye'nin acil tıp alanında dünyada lider ülkelerden biri olduğunu belirterek, tercih edilirlik, popülarite ve saygınlık açısından istenilen yerde olunmadığını kaydetti.

ATUDER'den yapılan açıklamaya göre Cander, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelenin de değerlendirildiği "16. Ulusal Acil Tıp", "7. Kıtalararası Acil Tıp Kongresi" ve "7. Uluslararası Kritik Bakım Kongresi"ne katılarak, bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

12-15 Kasım'da internet ortamında yapılan kongreye 6 kıtadan 250'den fazla konuşmacı katıldı. ABD Çin, Hindistan, Rusya ve Avrupa ülkelerinin tamamının aralarında bulunduğu 35 ülkeden 47 dernek temsilcisi ve alanında uzman akademisyenler, tüm dünyadan kongreyi takip eden binlerce acil tıp çalışanına tecrübelerini aktardı.

Kongrede konuşan ATUDER Başkanı Prof. Dr. Cander, acil tıbbın 21. yüzyılın branşı olacağına dikkati çekti.

Özellikle 2020'de yaşanılan koronavirüs salgını, deprem, sel gibi doğal afetlerle trafik kazaları ve toplumsal olaylarda acil servislerin gündeme geldiğini anımsatan Cander, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye acil tıp alanında dünyada lider ülkelerden biri. Ancak acil tıp uzmanlık branşı bizim bilimsel açıdan dünyada önde olmamızla birlikte tercih edilirlik açısından, popülarite ve saygınlık açısından istediğimiz yerde değil. Bu konuda mutlaka hükumetlerin, devletlerin politika üretmesi lazım. Çünkü gelecek için acil tıbbın saygınlığının arttırılması, tercih edilebilirliğinin, seçilgenliğinin artırılması gerekiyor."

Cander, zor branşların çok tercih edilmediğini belirterek, acil tıbbın da en zor branşların başında geldiğini söyledi. Acil tıp çalışanlarının 24 saat hizmet veren sağlık ordusunun en ön cephesinde olduğunu ifade eden Cander, şunları aktardı:

"Böyle olunca da acil tıbbın teşvik edilmesi için özel stratejilere ihtiyaç var. ABD bu konuda neden bizden önde? Çünkü acil tıp çok tercih edildi, çok teşvik edildi, bunu bir devlet politikası olarak yaptılar. Medyada filmleri çekildi, hepimizin bildiği acil servis dizileri çekildi. Bu şekilde acil tıbbın saygınlığı ve seçilgenliği artırıldı. Şimdi biz de bunları yapacağız ki, acil tıp tercih edilecek ki acil tıp gelişsin ve ülkemizi böyle ayakta tutmaya devam etsin."

"Türkiye, dünyaya acil tıp ihraç ediyor"

Türkiye'nin acil tıp alanını kuran ilk ülkelerden biri olduğu bilgisini veren Cander, bu sayede dünyada lider ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu aktardı.

Cander, hala acil tıbbın kurulamadığı ülkelere destek verdiklerini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türki cumhuriyetlerde ve Baltık ülkelerinde önemli çalışmalar yapıyoruz. Mesela Avrasya Acil Tıp Birliği'ni kurduk. Türkiye liderliğinde Rusya, Kazakistan, Özbekistan ve Hindistan ile Çin'in gözlemci üye olduğu bu birliğin kurucusu Türkiye. Bir de Baltık Acil Tıp Birliği'ni kurduk. Orada da yine Türkiye'nin gönül coğrafyasında olan ülkeler var. Rus ekolünde henüz acil tıp uzmanlığı tam yerleşmedi. O yüzden biz onlara acil tıbbı ihraç ediyoruz ve onlarla böyle birlikler oluşturuyoruz. Çok önemli bir görev ifa ediyoruz, hem bilim ihraç ediyoruz hem de insan yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunları acil tıp konusunda uluslararası alanda liderlik rolü üstelenerek yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin bu çabalarını diğer ülkeler de görüyor. Hindistan'dan, ABD'den, Özbekistan ve bir çok yerden liderlik ödülleri aldık."

Kongre kapsamında 6. Altın Acil Ödülü de dünyaca ünlü Kardiyolog Josep Brugada'ya verildi.

ATUDER tarafından verilen Altın Acil Ödülü daha önce Prof. Dr. Gazi Yaşargil, Nobel Ödüllü bilim adamı Aziz Sancar, kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, toksikolojinin babası kabul edilen ABD'li bilim adamı Levis Goldfrank ile ACEP Başkanı Paul Kivela'ya verilmişti.

Ulusal ve uluslararası acil tıp kongreleri, ATUDER öncülüğünde online düzenlendi
Ulusal ve uluslararası acil tıp kongreleri, ATUDER öncülüğünde online düzenlendi
Ulusal ve uluslararası acil tıp kongreleri, ATUDER öncülüğünde online düzenlendi
Ulusal ve uluslararası acil tıp kongreleri, ATUDER öncülüğünde online düzenlendi

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, 112 Acil, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Ulusal ve uluslararası acil tıp kongreleri, ATUDER öncülüğünde online düzenlendi - Son Dakika


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