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Ulusal ve uluslararası sahnelerin önemli isimleri, CRR'de konser verecek - Son Dakika

Ulusal ve uluslararası sahnelerin önemli isimleri, CRR'de konser verecek

02.02.2022 12:13
Ulusal ve uluslararası sahnelerin önemli isimleri, CRR'de konser verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda şubat ayında klasik müzikten Türk musikisine, halk müziğinden caza ve dünya müziğine uzanan seçkide, 17 konser müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda şubat ayında klasik müzikten Türk musikisine, halk müziğinden caza ve dünya müziğine uzanan seçkide, 17 konser müzikseverlerle buluşacak.

"Yansımalar" konseri ile başlayan şubat programı kapsamında, bu akşam keman sanatçısı Hande Küden, Berlin Filarmoni Orkestrası birinci keman grubu sanatçılarından Kotowa Machida ile konser verecek.

ABD'li caz ve pop yorumcusu Jane Monheit, son albümü "Come What May"in turnesi kapsamında 4 Şubat'ta CRR'de sahne alacak.

Fransız çellist Victor Julien-Laferriere 5 Şubat'ta müziikseverlerle buluşacak. Laferriere'ye konserde, 27 yaşındaki genç İtalyan şef Alessandro Bonato yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

Çocuklara özel konserler

Tolga Taviş'in yönetimindeki "Çocuklar ve Büyükler İçin Senfonik Masal" konseri, 6 Şubat'ta gerçekleşecek. Fonikler Köyü'nün çocuklarla buluşacağı konserde, tüm enstrümanların bir birey olduğu orkestrada, birlikte uyum içinde yaşamanın önemine vurgu yapılacak.

CRR Genç Oda Orkestrası da 6 Şubat akşamı, piyanist ve orkestra şefi Abuzar Manafzade ile aynı sahneyi paylaşacak.

CRR Türk Müziği Topluluğu, 8 Şubat'ta müzikseverlerle buluşacak. Konserde, Orhan Veli Kanık, Cahit Sıtkı Tarancı, Nazım Hikmet ve Ümit Yaşar Oğuzcan'ın eserlerine Mesut Cemil, Osman Nihat Akın, Şekip Ayhan Özışık ve Avni Anıl tarafından yapılan besteleri yorumlanacak.

İstanbul'un 30 yıllık orkestrası olan İBB Kent Orkestrası, "Waterloo" grubu ile 10 Şubat'ta sahne alacak. Ücretsiz etkinlikte, ABBA'nın şarkılarından oluşan bir repertuvar seslendirilecek.

Caz piyanisti ve besteci Alfredo Rodriguez, caz müziğine piyano ritimlerini eklediği performansıyla 11 Şubat'ta konser verecek.

Türk halk müziği sanatçısı Nida Ateş, saz sanatçılarından oluşan orkestra ve sevda ile söylenmiş türkülerden oluşan bir repertuvarla, 15 Şubat'ta müzikseverlerle buluşacak.

İtalyan vücut çalgıcısı Emilia Zamune 18 Şubat'ta sahneye çıkacak

İtalyan vücut çalgıcısı, şarkıcı Emilia Zamuner ile opera sanatçısı Burak Bilgili, caz ve aryalardan oluşan bir repertuvarla 18 Şubat'ta konser verecek. Sanatçılara Nail Yavuzoğlu yönetimindeki CRR Caz Orkestrası eşlik edecek.

Opera sanatçısı Kartal Karagedik, "Bir Yolcunun Şarkıları Bohemya'dan İskoçya'ya Melodiler Döngüsü" başlıklı konserde müzikseverlerle buluşacak. Murat Cem Orhan yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası'nın eşlik edeceği etkinlik, 19 Şubat'ta gerçekleşecek.

Müziklerini Evrim Demirel'in, librettosunu Nazlı Zeynep Ergüven'in yazdığı, rejisörlüğünü ise Barış Meydan'ın üstlendiği çocuk operası, "Barış Ormanı" 20 Şubat'ta çocuklarla buluşacak.

Flamenko sanatçısı Patricia Guerrero İstanbul'da performans sergileyecek

Altın flütlü virtüöz Lisa Friend, 20 Şubat'ta CRR'de konser verecek. Flüt çalmaya beş yaşında başlayan ve kariyeri boyunca dünyanın pek çok ülkesinde konser veren sanatçıya, Stanley Dodds şefliğindeki CRR Genç Oda Orkestrası eşlik edecek.

Flamenkoda yeni bir dil arayışıyla uluslararası sahnede kendine yer açan Patricia Guerrero, "Distopia" adlı gösterisiyle 23 ve 24 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak.

Norveçli caz solisti ve besteci Rebekka Bakke, 25 Şubat'ta konser verecek. Sanatçıya, piyanoda Jorn Oien, gitarda Tommy Kristiansen, basta Jonny Sjo ve davulda Rune Arnesen eşlik edecek.

Berlin Filarmoni Nefesli Beşlisi 26 Şubat'ta sahne alacak. Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, İsrail, Avustralya ve Uzak Doğu'da konserler veren topluluk, Berliner Festwochen, Edinburgh Festivali, London Proms gibi uluslararası festivallerde de izleyiciyle buluştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Konser, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulusal ve uluslararası sahnelerin önemli isimleri, CRR'de konser verecek - Son Dakika


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