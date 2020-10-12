Ulusal Veteranlar ve Masterler Aliağa'da buluştu - Son Dakika

Ulusal Veteranlar ve Masterler Aliağa'da buluştu

12.10.2020 15:08
Ulusal Veteranlar ve Masterler Aliağa'da buluştu, System.String[]

Ulusal Veteranlar ve Masterler Aliağa'da buluştu.

Ulusal Veteranlar ve Masterler Aliağa'da buluştu. 40 yaş üstü aktif futbol sevdalıları Ulusal Veteranlar ve Masterler Ege Bölge Federasyonu ev sahipliğindeki organizasyonda bir araya geldi. Aliağa Atatürk Stadyumunda Ege Bölge Federasyonu bağlı 26 dernek başkanı, başkanlar karması müsabakasında karşı karşıya geldi. A ve B grubu başkanlar karması sonucunda B grubu başkanları 3-2'lik skorla maçın galibi oldu. Başkanlar müsabakasının ardından Aliağa Masterler ile Sarıyer Şöhretler arasında oynanan hazırlık maçı ise kıran kırana geçti. Zorlu müsabakada Sarıyer Şöhretler, Aliağa Masterler'ı 2-1 mağlup etti.

Aliağa Atatürk Stadyumunda Aliağa Masterler ile Sarıyer Şöhretler arasında oynan hazırlık maçını Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ve Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal tribünden seyrederken Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu ve Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yalçın Koçyiğit Aliağa Masterler formasını giyerek mücadelede yerlerini aldı. Maçın ardından Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman'a, Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu'na ve Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yalçın Koçyiğit'e Master Veteran futboluna katkılarından ötürü Ulusal Veteranlar ve Masterler Ege Bölge Federasyonu tarafından teşekkür plaketi verildi.

"Bugün ilk defa sahalara inmiş olduk"

Burada konuşan Ulusal Veteranlar ve Masterler Ege Bölge Federasyonu Başkanı Uğur Eren, "Pandemi bizi birbirimizden bir hayli uzaklaştırdı. En son mart ayında Kula'da buluşmuştuk. Pandemiden sonra bugün ilk defa sahalara inmiş olduk. Bugün bizimle birlikte olan, desteğini esirgemeyen Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a, Kaymakamımız Ömer Karaman'a, Emniyet Müdürümüz Mehmet Balıkçıoğlu'na, Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yalçın Koçyiğit'e teşekkür ediyorum. İlçelerde bunlar son derece önemli. Mülki amirlerin bizlerle birlikte olması bize güç veriyor" dedi.

"Sporu seven insanlar bir araya geliyor"

Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ise sporun önemine değinerek, "Biz diyoruz ki; 'spor yapan insandan zarar gelmez.' Sporu seven insanlar bir araya geliyor. Masterler tüm Türkiye genelinde var. Uğur Bey konfederasyonu kurmakla Aliağa'nın bir sembolü oldu. Hem Aliağa sporumuz hem masterler adına bir marka değerimiz. Tesislerimiz övgüye değer. Bu tesisin yapımında emeği olan belediye başkanımıza, kulüp başkanımıza, Aliağa'daki değerli işadamlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu. Karşılaşmaların ardından Aliağa Öğretmenevindeki akşam yemeğinde ise Ulusal Veteranlar ve Masterler Ege Bölge Federasyonu tarafından üye derneklere plaket takdim edilmesiyle program sona erdi. - İZMİR

Ulusal Veteranlar ve Masterler Aliağa'da buluştu
Ulusal Veteranlar ve Masterler Aliağa'da buluştu
Ulusal Veteranlar ve Masterler Aliağa'da buluştu
Ulusal Veteranlar ve Masterler Aliağa'da buluştu
Ulusal Veteranlar ve Masterler Aliağa'da buluştu

Aliağa Devlet Hastanesi, Ömer Karaman, Aliağa, Ege, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ulusal Veteranlar ve Masterler Aliağa'da buluştu - Son Dakika Spor

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