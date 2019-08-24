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Ulusal Yöresel Yemek Yarışması ve Yaz Konserleri

52 dakika önce

Kızılcahamam Belediyesi tarafından birincisi düzenlenen Ulusal Yöresel Yemek Yarışması ve Yaz Konserleri etkinliği başladı.

Ulusal Yöresel Yemek Yarışması ve Yaz Konserleri, System.String[]

Kızılcahamam Belediyesi tarafından birincisi düzenlenen Ulusal Yöresel Yemek Yarışması ve Yaz Konserleri etkinliği başladı.

Etkinliğe, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


Başkan Acar, pazar gününe kadar sürecek etkinliğin, unutulmaya başlayan yöresel yemeklerin sonraki nesillere aktarılması açısından önem arz ettiğini kaydetti.

Müzisyen Ömer Faruk Bostan, seslendirdiği şarkılarla katılımcıları eğlendirdi.

Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:40 Kaynak: AA
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