Ulusal Yükseliş Anıtı İlk Günkü Gibi Olacak - Son Dakika

Ulusal Yükseliş Anıtı ilk günkü gibi olacak

Ulusal Yükseliş Anıtı temizleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'ndaki "Ulusal Yükseliş Anıtı"nı orijinal haline dönüştürüyor. Zamanla yıpranan, kirlenen ve siyaha boyanan heykel, laklama tekniği ile ilk yapıldığı zamanki gibi olacak.

Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda 1964 yılında heykeltıraş Prof. Dr. Hüseyin Gezer tarafından yapılan ve bedeli Antalya halkından toplanan bağışlarla karşılanan 6 metre yüksekliğindeki ve 12 ton ağırlığındaki bronz Ulusal Yükseliş Anıtı'ndan zamanın olumsuz izleri siliniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtı Daire Başkanlığı tarafından Anıtlar Kurulu gözetiminde başlatılan çalışmayla, kirlenen, yıpranan ve siyaha boyanan heykel, laklama tekniği ile orijinal görünümüne kavuşturulacak.

ÇİZGİ ŞEKLİNDE AKINTILAR VAR

Doğada bronz heykellerin 3-4 bin yıl bozulmadan ayakta kaldığını söyleyen anıtın bakım işlemini yapan firmanın sahibi Mahmut Tunçez, gerekli izinlerin alındığını heykelin orijinal görünümüne kavuşacağını bildirdi. Temizliğin 10 gün süreceğini söyleyen Tunçez, heykelde boyaya bağlı olarak çizgi çizgi akıntılar oluştuğunu kaydetti. Heykel bakım ve temizliğin ardından eski görünümüne kavuşacak.

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