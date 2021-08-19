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Ulusal Zehir Danışma Merkezi 8 ayda 400 bin çağrı aldı - Son Dakika

Ulusal Zehir Danışma Merkezi 8 ayda 400 bin çağrı aldı

19.08.2021 11:45
Ulusal Zehir Danışma Merkezi 8 ayda 400 bin çağrı aldı, System.String[]

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Zehir Danışma Merkezi Sorumlusu Dr. İbrahim Koç, 2021'in ilk 8 ayında 400 bin civarında çağrı aldıklarını belirterek bunların yaklaşık 200 binini zehirlenme vakalarının oluşturduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Zehir Danışma Merkezi Sorumlusu Dr. İbrahim Koç, 2021'in ilk 8 ayında 400 bin civarında çağrı aldıklarını belirterek bunların yaklaşık 200 binini zehirlenme vakalarının oluşturduğunu söyledi.

Merkezin çalışmalarına ilişkin AA muhabirine bilgi veren Koç, 1989'da kurulan merkezin 7gün 24 saat hizmet verdiğini ve zehirlenme vakalarına danışmanlığın yanında 17 kalem panzehri yurt dışından temin ederek hastalara ulaştırdığını söyledi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de zehirlenme vakalarının üçte birinin 0-5 yaş arasındaki çocuklardan oluştuğunu bildiren Koç, bunların yüzde 70'inin ilaçlardan zehirlendiğini ifade etti.

Koç, merkeze gelen aramaların yüzde 95'inin hastanelerdeki hekimlerden, yüzde 5'inin ise sağlık kuruluşu dışından yapıldığını belirterek, evden yapılan aramalarda vakanın ciddiyetine göre hastanın evden yönetildiğini veya bir sağlık kuruluşuna yönlendirildiğini söyledi.

Hekimler tarafından yapılan aramaların ise daha farklı yönetildiğini aktaran Koç, şöyle konuştu:

"Zehirlenme vakalarının güncel, kabul edilebilir tedavi planında uygulanabilmesi için Zehir Danışma Merkezi veri tabanından yararlanılıyor. Bu veri tabanı hekime aktarılıyor. Hasta nasıl tedavi edilecek, hangi serviste izlenecek, ne kadar, nasıl izlenecek, bu hasta için bir panzehir gerekiyor mu, gerekiyorsa hangi merkezden, nasıl temin edilecek, bütün planlama burada yapılıyor."

Güncel arama ve vaka sayılarını paylaşan Koç, "2021'in ilk 8 ayında 400 bin civarında çağrı aldık. Bunların 200 bin civarını zehirlenme vakası oluşturuyor. Bunların yüzde 70'i de ilaç zehirlenmeleri." dedi.

Yanlış dezenfektan kullanımına bağlı zehirlenme vakaları tüm dünyada arttı

Dr. Koç, Kovid-19 salgını sürecinde yanlış dezenfekten kullanımına bağlı olarak zehirlenme vakalarında yüzde 25 civarında bir artış olduğunu belirterek, "Bu bütün dünyada böyle. Buradaki kullanım hataları genelde 'Daha çok korur, daha çok kullanayım' mantığından kaynaklanıyor. Oysa ki insan cildi doğal olarak çok iyi bir korumaya sahip fakat biz aşırı deterjan, dezenfektan kullandığımızda bu koruma zırhını ortadan kaldırıyoruz." diye konuştu.

Kişinin solunum yolu maruziyeti varsa açık havaya çıkarak oksijen alması ve 112'yi araması gerektiğini aktaran Koç, dermal maruziyetlerde ise cildini 15 dakika suyla yıkaması ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasını tavsiye etti.

Sağlık Bakanlığı, İbrahim Koç, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulusal Zehir Danışma Merkezi 8 ayda 400 bin çağrı aldı - Son Dakika


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