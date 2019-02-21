Son Dakika Haberleri: Ulusararası Yatırım Pozisyon Açığı 2018'de 355.2 Milyar Dolar

Ulusararası Yatırım Pozisyon Açığı 2018'de 355.2 Milyar Dolar

39 dakika önce

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı 2017 yılı sonundaki 462.6 milyar dolardan, 2018 sonunda 355.2 milyar dolara geriledi.

Ulusararası Yatırım Pozisyon Açığı 2018'de 355.2 Milyar Dolar, System.String[]
Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı 2017 yılı sonundaki 462.6 milyar dolardan, 2018 sonunda 355.2 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, Aralık sonunda, 2017 yıl sonuna göre yüzde yüzde 0.7 artışla 234.2 milyar dolara, yükümlülükleri de yüzde 15.2 düşüşle 589.4 milyar dolar oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:08 Kaynak: DHA

Aralık, Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi
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