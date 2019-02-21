Ulusararası Yatırım Pozisyon Açığı 2018'de 355.2 Milyar Dolar (2)

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı 2017 sonundaki 462.6 milyar dolardan, 2018 sonunda 355.2 milyar dolara geriledi.

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı 2017 sonundaki 462.6 milyar dolardan, 2018 sonunda 355.2 milyar dolara geriledi.



Merkez Bankası'nın uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, Aralık sonunda, 2017 yıl sonuna göre yüzde yüzde 0.7 artışla 234.2 milyar dolara, yükümlülükleri de yüzde 15.2 düşüşle 589.4 milyar dolar oldu.



Merkez Bankası verilerine göre:



"Rezerv varlıklar kalemi 2017 yılsonuna göre yüzde 13.6 düşüşle 93 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 16.7 artışla 89.1 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve lira cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 27.7 artışla 44.6 milyar dolara yükseldi.



"Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yılsonuna göre yüzde 31.2 düşüşle 136.1 milyar dolara geriledi.



"Portföy yatırımları 2017 yılsonuna göre yüzde 19.2 düşüşle 140.2 milyar dolara geriledi. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2017 yıl sonuna göre yüzde 42.9 düşüşle 29.7 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 40.2 düşüşle 18.5 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 8.7 artışla 48.2 milyar dolar oldu.



"Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yılsonuna göre yüzde 3.4 düşüşle 313.1 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2017 yılsonuna göre yüzde 12.8 düşüşle 31.8 milyar dolar olurken, lira mevduatı yüzde 7.0 oranında artarak 14 milyar dolar olmuştur.



"Bankaların toplam kredi stoku yüzde 14.3 düşüşle 81.3 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0.9 artışla 106.7 milyar dolar oldu." - İstanbul

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