Uluşehir Bursa Derneğinden Türk Kızılay'ın kan bağışı çağrısına destek - Son Dakika

Uluşehir Bursa Derneği üyeleri, Türk Kızılay'ın çağrısı üzerine kan ve plazma bağışında bulundu.

Tarihi Büyükşehir Belediye Binası'nın yanındaki gezici Kızılay Kan Merkezi'ne gelen dernek üyeleri, kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

Dernek başkanı Gülcan Şansı, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan kan ihtiyacının karşılanması amacıyla ülke genelinde başlatılan kampanyaya destek olduklarını belirtti.

Kan bağışının önemine değinen Şansı, "Ülkemizin ve tüm dünyanın mücadele içinde olduğu bu pandemi sürecinde, kan ve plazma bağışında bulunmak çok önemli. Biz de dernek olarak Türk Kızılay'ın Genel Başkanımızın çağrısına kulak vererek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kan bağışında bulunduk. İmkanı olan tüm vatandaşlarımızı da kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz." ifadelerin kullandı.

Şansı, dernek üyelerinin kan vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.