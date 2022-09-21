ULUSKON Başkanı Atasoy, beraberindeki heyetle Umman'a gidiyor - Son Dakika
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ULUSKON Başkanı Atasoy, beraberindeki heyetle Umman'a gidiyor

21.09.2022 15:53
ULUSKON Başkanı Atasoy, beraberindeki heyetle Umman'a gidiyor

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Umman Sultanlığı Büyükelçiliğini ziyaret etti.

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Umman Sultanlığı Büyükelçiliğini ziyaret etti. Büyükelçi Qasim Mohamed Salim Al Salhi, ULUSKON Başkanı Atasoy'u beraberindeki heyet ile birlikte Umman'a davet etti.

Ziyarette tarım, ziraat, jeofizik, elektrik santralleri, barajlar gibi birçok konu hakkında görüşüldü. Ziyaret kapsamında açıklamalara bulunan ULUSKON Başkanı Atasoy, Umman ile birçok alanda iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Atasoy, "ULUSKON olarak bünyemizdeki iş insanlarıyla Umman'da bütün sektörlerde, özellikle tarım, turizm ve sanayi alanlarında gerçekleştireceğimiz projelerimizle ekonomik iş birliğimizi büyülteceğimize inanıyorum, ayrıca iki ülkenin de yatırım, ithalat ve ihracat kapasitelerini de sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Ayrıca Umman'dan gelecek olan iş heyetini ULUSKON olarak ağırlamaktan memnuniyet duyarız" dedi.

Büyükelçi Qasim Mohamed Salim Al Salhi ise "Talep ve istek doğrultusunda bahsettiğimiz alanlarda çalışmalar yapmak istiyoruz ve Türkiye için zaten her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız" dedi. "Geçmişten beri gelen çok güçlü bağlarımız var ve dediğiniz gibi sadece dostluk değil artık kardeşlik söz konusudur. Özellikle komşu ve kardeş ülkelerimizden gelen ithalat ve ihracata çok önem veriyoruz. Birçok projeye açığız ve Türkiye ile daha fazla iş birliğine girişmek beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Görüşmenin ardından Büyükelçi Qasim Mohamed Salim Al Salhi, ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve beraberindeki heyete Umman'da gerçekleşen tarımı yerinde görmenizi isterim diyerek ULUSKON'un Umman ziyareti için hazırlanan programa bunu da dahil etti ve Sayın Atasoy ve beraberindeki heyetini en üst düzeyde karşılayıp ülkemizde görmekten onur duyacağını belirtti.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ULUSKON Başkanı Atasoy, beraberindeki heyetle Umman'a gidiyor - Son Dakika

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