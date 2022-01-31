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ULUSKON Başkanı Atasoy'dan Nijerya ile iş birliği - Son Dakika

ULUSKON Başkanı Atasoy'dan Nijerya ile iş birliği

31.01.2022 14:24
ULUSKON Başkanı Atasoy'dan Nijerya ile iş birliği

Nijerya Büyükelçisi İsmail Abba Yusuf, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı, IHRDC İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy'a ziyarette bulundu.

Nijerya Büyükelçisi İsmail Abba Yusuf, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı, IHRDC İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy'a ziyarette bulundu. Başkan Atasoy, Nijerya Büyükelçiliği ile ihracat ve yatırımlar konusunda iş birliği yapılacağını bildirdi.

Başkan Atasoy'un ev sahipliğinde bir yemek eşliğinde gerçekleşen toplantıda, ikili bir araya geldi. Toplantıya, ULUSKON'dan yatırım talebinde bulunan savunma ve inşaat alanlarından iş insanları da katıldı. Başkan Atasoy yaptığı açıklamada, "Nijerya, Afrika kıtasının en büyük iki ekonomisinden biri, en kalabalık ülkesi, en büyük petrol üreticisi olmasının yanı sıra geniş yatırım imkanlarıyla dikkati çekiyor. Hangi alanlardan yatırımcı gerekiyorsa, ULUSKON olarak yetkin iş insanları sağlamaya hazırız, lakin önceliğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin ihracatını ileriye götürmektir. Son dönemde ULUSKON, Afrika ve Türkiye arasındaki ticari çalışmalarına da ağırlık veriyor. Nijerya, yabancı yatırımların arttırılmasına sıcak bakıyor. Bu diğer birçok Afrika ülkesi için de geçerli. Afrika kıtası bakir bir yer; yavaş yapılandığı, fakat kaynakları bol olduğu için iyi fırsatlar barındırıyor. Güvenilir bağlantılara yöneldiğiniz sürece yatırımlarınız iyi netice verecektir. İnsanlarımıza ULUSKON olarak bu konuda her türlü desteği sağlamaya hazırız" dedi.

Yabancı yatırımların çekilmesi için öncelikli olarak tarım, enerji, ulaştırma, turizm ve madencilik olduğunu ifade eden Büyükelçi Yusuf, "Tarımda, üretim, depolama, ürünlerin taşınması ve işlenmesi için yatırımlar yapılabilir. Nijerya'da ticari olarak 44 katı mineral çıkıyor. Bunlar arasında kömür, altın, kaolin, demir ve kalay başlıcaları. Fakat bunların dışında son zamanlarda bilhassa savunma ve mühimmat ihtiyacı ortaya çıktı. Türkiye'nin ihracatına ve Başkan Atasoy'un birikimine güveniyoruz. Bu alanlardan tarafımıza yönlendireceği iş insanlarına, güvenilir bağlantılar sağlamaktan memnuniyet duyarız" diye konuştu.

NİJERYA İLE YENİ EKONOMİK İLİŞKİLER BAŞLIYOR

Büyükelçi Yusuf, Genel Başkan Atasoy'u Nisan ayında ona eşlik edecek iş heyetiyle birlikte Nijerya'ya davet etti. İki ülkenin arasında gerçekleşecek bu iş birliğinin, Nijerya ve Türkiye'nin arasında yeni ekonomik ilişkiler başlatması planlanıyor.


- Ankara
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Türkiye, Yatırım, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ULUSKON Başkanı Atasoy'dan Nijerya ile iş birliği - Son Dakika


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