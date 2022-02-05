Üye Girişi
ULUSKON Başkanı Atasoy'dan Umman ile iş birliği - Son Dakika

ULUSKON Başkanı Atasoy'dan Umman ile iş birliği

05.02.2022 12:36
ULUSKON Başkanı Atasoy'dan Umman ile iş birliği

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Umman Sultanlığı Ankara Büyükelçisi Qasim Mohamed Salim Al Salhi'ye ziyarette bulundu.

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Umman Sultanlığı Ankara Büyükelçisi Qasim Mohamed Salim Al Salhi'ye ziyarette bulundu. Başkan Atasoy, Umman Sultanlığı ile ihracat ve yatırımlar konusunda Umman'da iş birliği yapılacağını bildirdi.

Umman Sultanlığı Büyükelçiliğinde gerçekleşen ziyaret kapsamında ikili, Umman Sultanlığı ve Türkiye arasında ekonomi alanında yapılacak iş birlikleri ile ilgili görüştü. Ayrıca ziyarette, Türkiye Cumhuriyeti ve Umman Sultanlığı arasındaki ihracat ve ithalat konuları ele alındı. Öte yandan görüşmede, 2022 yılının ilk yarısında Umman'da gerçekleşecek yatırım etkinlikleri kapsamında bir program belirlendi.

'TURİZMİNİN YENİDEN ARTIŞA GEÇTİĞİNİ GÖRÜYORUZ'

Umman ile birçok alanda iş birliği yapılacağını kaydeden Başkan Atasoy, "Umman, yeri itibariyle stratejik bir konumdadır. İnşaat, emlak, farmakoloji alanları ve daha nice sektörden olağanüstü yatırım fırsatları var. Turizm alanında da güzel yatırım fırsatları mevcut. Pandemi öncesi dönemde Umman'daki ziyaretçi sayısı bir buçuk sene içerisinde yaklaşık 1 milyon artmıştı. Bu yıl çoğu ülkede olduğu gibi Umman'da da turizminin yeniden artışa geçtiğini görüyoruz" dedi.

'TÜRKİYE İLE İTHALAT VE İHRACATI ARTTIRMAK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

Büyükelçi AL Salhi ise, Orta Doğu ekonomisine bugüne kadar olan katkılarından dolayı Başkan Atasoy'a teşekkür etti. Büyükelçi AL Salhi, "Başkan Atasoy'u ve ULUSKON'dan kendisine eşlik edecek alanında yetkin iş insanlarının da olduğu heyeti en kısa zamanda Umman'da görmekten büyük memnuniyet duyarım. Programı bizzat kendim hazırlayacağım. Ülkelerimiz arası yeni ekonomik ilişkiler başlatmak ve ticari bağlarımızı kuvvetlendirmek için gerekli tüm bakanlar ve makamlarla görüşmeler ayarlanacak. Türkiye ile ithalat ve ihracatı arttırmak bizim için önemli" diye konuştu.

Görüşme ikilinin karşılıklı hediyelerini takdim etmelerinin ardından sona erdi.


YORUMLAR
500

İnsan Hakları, İş Dünyası, Yatırım, Umman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ULUSKON Başkanı Atasoy'dan Umman ile iş birliği - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:40 Basına kapalı yapılan toplantının detayları ortaya çıktı! Bahçeli: 2023 için hazırlıklı olun
12:38 Bomba teklif! Galatasaray tişörtü giydiği için kulüpten gönderilen Egehan transfer oluyor
12:33 Bir tepkide Ceylan Ertem'den geldi! Doğal gaz faturası binlerce lira gelen şarkıcı: Haram ola
12:31 Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, sosyal medyayı sallıyor
12:26 Halkbank davasında yeni gelişme! Temyize başvurma süresi 13 Mayıs'a kadar uzatıldı
12:21 Dilden dile dolaşan göğsü kınalı serçenin muhteşem hikayesi! Okuyanların özgüveni katbekat artıyor
12:05 Çırılçıplak soydukları adamı soğuk suyun altında darp ettiler! Görüntüleri ise karısına yolladılar
11:45 Maça Cengiz Ünder damga vurdu! Attığı golle taraftarı mest etti
11:41 Kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşinden şikayetçi olan Mihriban Hurmacı: 500 TL ile ortada kaldım
11:27 Kriz masası kuruldu! Bakan Dönmez, 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'ya gidiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 12:43:58. #1.13#
SON DAKİKA: ULUSKON Başkanı Atasoy'dan Umman ile iş birliği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement