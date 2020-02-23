ULUSKON Başkanı Atasoy: "KKTC'de demiryolu başta olmak birçok projede iş birliği yapacağız" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ULUSKON Başkanı Atasoy: 'KKTC'de demiryolu başta olmak birçok projede iş birliği yapacağız' - Son Dakika Ekonomi

ULUSKON Başkanı Atasoy: "KKTC'de demiryolu başta olmak birçok projede iş birliği yapacağız"

7 saat önce

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile demiryolu başta olmak üzere birçok projede ortak hareket edeceklerini kaydetti.

ULUSKON Başkanı Atasoy:

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile demiryolu başta olmak üzere birçok projede ortak hareket edeceklerini kaydetti.


ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı'yı ziyaret etti. Ekonomi ve yatırımlar konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette konuşan Atasoy, KKTC'de ULUSKON'a bağlı şirketler tarafından yatırım planlaması yaptıklarını ifade etti. KKTC'de demiryolu başta olmak üzere birçok projede bakanlık ile hareket etmek istediklerini belirten Atasoy, ULUSKON olarak yatırım konusunda gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirerek, "KKTC yavru vatanımız. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının bütün projelerine teknik ekiplerini de göndererek her desteği vereceklerini söyledi" dedi.


Müsteşar Bağzıbağlı, Atasoy'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, birçok projede ULUSKON ile birlikte hareket etmenin Türkiye ve KKTC'nin menfaatine olacağını vurguladı. Ziyaret karşılıklı yapılan fikir alışverişinin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Bayındırlık, Kıbrıs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:30 Kaynak: İHA
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