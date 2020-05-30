ULUSKON Başkanı Atasoy:

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Atasoy, haziran ayı itibariyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de normalleşmenin başlamasıyla iç piyasa ve tüketimden umutlu olduklarını belirtti. Atasoy, "Türkiye, pandemi sürecinde dünyaya kıyasla büyümeden tutun, işsizliğe varana kadar birçok alanda olumsuz etkilenen ülkeler içinde en az etkilenen ve pozitif ayrışan ülke olacak" dedi.



Uluslararası Yatırım ve iş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Atasoy normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Haziran ayı itibariyle başlayan normalleşme sürecinde haziran ve temmuzla birlikte ihracatta, ticarette, turizmde, iç piyasa ve iç tüketim noktasında hareketlenmenin yavaş yavaş başlayacağı bir sürece girileceğine kaydetti. Başkan Atasoy, Türkiye'nin artık rekabetçi kur politikasıyla üretim odaklı üreticilerin desteklendiği yeni bir ekonomik modele geçtiğini vurgulayarak, "Maliyetler ve yatırımların yüksek maliyetli faiz paylarına değil, düşük marjlarla uzun vadeli ve öngörülebilir ve yatırım yapılabilir bir sürece giriyoruz" dedi.



"Türkiye büyümede birinci çeyrekte pozitif"



Türkiye'nin diğer ülkelere kıyasla an az etkilenen ülke olduğunu ifade eden Atasoy açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Türkiye, dünyaya kıyasla büyümeden tutun işsizliğe kadar birçok alanda etkilenen ülkeler içinde en az etkilenen, pozitif ayrışan ülke olacak. Birinci çeyrekte dünyada birçok ülke ciddi küçülme yaşarken, Türkiye bu anlamda birinci çeyrekte pozitif. İkinci çeyreğe bakacağız, dünya, birçok ülke ciddi daralma yaşayacak, Türkiye onlara kıyasla daha az etkilenecek, negatif olsa da daha az etkileneceği süreç olacak. Nisan ayında herkes evinde oturdu, kimse üretip tüketmedi. İnşallah hazirandan itibaren toparladığımız süreçte, normalleşme süreci daha iyi olacak" diye konuştu. - İSTANBUL