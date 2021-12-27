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ULUSKON Başkanı Atasoy, Slovenya Büyükelçisi Seligo ile görüştü - Son Dakika

ULUSKON Başkanı Atasoy, Slovenya Büyükelçisi Seligo ile görüştü

27.12.2021 16:40
ULUSKON Başkanı Atasoy, Slovenya Büyükelçisi Seligo ile görüştü

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve IHRDC İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, ve Ekonomi Müsteşarı Sn. Bengü Yüksel ile görüştü.

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve IHRDC İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, ve Ekonomi Müsteşarı Sn. Bengü Yüksel ile görüştü. Başkan Atasoy, Slovenya Büyükelçiliği ile ihracat ve yatırımlar konusunda iş birliği yönünde bir adım atıldığını söyledi.

Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Ekonomi Müsteşarı Bengü Yüksel ile ULUSKON Genel Başkanı ve IHRDC İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy'u genel merkezde ziyaret etti. Ziyarete, ULUSKON aracılığıyla Slovenya'ya yatırım talebinde bulunan, inşaat, enerji, tıbbi malzeme ve savunma sanayi alanlarından iş insanları da katıldı.

'EKONOMİYİ CANLANDIRMANIN YOLU İTHALAT VE İHRCATTAN GEÇİYOR'

Ziyarette konuşan Atasoy, koronavirüs sonrası dönemde iş dünyasının şimdiden canlanmaya başladığını belirterek, "Fakat hala pandeminin finansal etkileri devam ediyor; bir belirsizlik, bir boşluk var. Bu boşluğu doldurmanın ve Türkiye ekonomisini canlı tutmanın yolu yatırım ve ihracattan geçiyor. Bu kapsamda Slovenya dahil olmak üzere bir çok ülke ile ihracat ve yatırım konusunda iş birliği yapacağız" dedi.

Çevre felaketlerinin günden güne artmakta olduğunu kaydeden Atasoy, sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin gerekliliğini vurgulayarak, "Slovenya'da iki ana jeotermal kaynak bulunmakta. Bu yönde de yatırım başlatmak mümkün. Slovenya'da iş yapmak kolay… Devletin yardımcı olduğu alanlar ve sağladığı teşvikler oldukça fazla. Slovenya'da iş yapmak isteyen yatırımcıların, orada hangi işi gerçekleştirmek istediklerini, hangi alanda ve ne boyutta yapmak istediklerini bize bildirmeleri yeterli. Slovenya'da kuruluşlar devlete bağlı. ULUSKON olarak iş insanlarımıza bu kapsamda yol göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİ SELİGO: İŞ İNSANLARINI SLOVENYA'DA GÖRMEKTEN MEMNUNİYET DUYARIM

Büyükelçi Seligo ise, Slovenya'nın küçük bir ülke olduğunu, lakin ulaşım açısından iyi bir konumda olduğunu kaydederek, "Slovenya ekonomisi, yüzde 65 ihracat yüzde 35 ithalat olarak düşünülebilir. Türkiye bilhassa otomotiv alanında Slovenya'ya ihracat gerçekleştirmektedir. Kimyevi maddeler, kağıt ve kağıt ürünleri, ağaç ürünleri ve mobilya da Slovenya'nın Türkiye'den temin ettiği diğer ürünlerin başında geliyor. İnşaat sektöründe de iki tane ihale var. Buna bir örnek, Slovenya- Avusturya arasında faaliyetini sürdüren Karawanke tren hattıdır. Yine Türkiye'den bir inşaat şirketi, tünelin Sloven bölümü için olan ihaleyi kazandı. 2026'ya kadar tüneli genişletme projeleri devam edecek. Bu tür iş fırsatları için Türk yatırımcılarını Başkan Atasoy'dan yönlendirmesini bekliyoruz; kendisini ve ULUSKON bünyesinden iş insanlarını Slovenya'da görmekten memnuniyet duyarım" diye konuştu.

Toplantı, karşılıklı hediyelerin takdim edilmesinin ardından sona erdi.


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İş Dünyası, Slovenya, Yatırım, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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