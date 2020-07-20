ULUSKON Başkanı Atasoy'un Kıbrıs Barış Harekatı mesajı - Son Dakika

ULUSKON Başkanı Atasoy'un Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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Başkan Atasoy yayımladığı mesajında, 20 Temmuz 1974 tarihinin Kıbrıs tarihi ve Kıbrıs Türk'ü için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Atasoy mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Kıbrıs Türk halkını, zulüm ve vahşetten kurtaran 20 Temmuz 1974 Barış Harekatının 46. yıl dönümünü yavru vatanımız ile birlikte aynı coşku ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kıbrıs Adası tarih boyunca Türkler için önemini hiç kaybetmemiş ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki en önemli kalesi olmuştur. Kıbrıs Türk halkı, 20 Temmuz 1974'te Türkiye'nin yaptığı müdahale sonucunda özgür ve güven içinde yaşayabileceği bir coğrafyaya kavuşmuştur. Anavatan, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her zaman yavru vatanın yanında olmaya devam edecektir. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini desteklemeyi sürdürecektir."


Atasoy, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladığı mesajında, "Barış Harekatı sırasında şehit düşenlere Allah'tan rahmet diler, gazilerimizi saygı ile anarım" sözlerine de yer verdi. - İSTANBUL

Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ULUSKON Başkanı Atasoy'un Kıbrıs Barış Harekatı mesajı - Son Dakika
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