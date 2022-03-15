ULUSKON Başkanı Atasoy, 'Yılın İş Kadını' ödülüne layık görüldü - Son Dakika
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ULUSKON Başkanı Atasoy, 'Yılın İş Kadını' ödülüne layık görüldü

15.03.2022 11:27
ULUSKON Başkanı Atasoy, 'Yılın İş Kadını' ödülüne layık görüldü

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Ladies In Business Global tarafından düzenlenen She Awards'da dünya ekonomisine sağladığı katkılarıyla 'Yılın İş Kadını'...

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Ladies In Business Global tarafından düzenlenen She Awards'da dünya ekonomisine sağladığı katkılarıyla 'Yılın İş Kadını' ödülüne layık görüldü.

Ladies In Business Global Kuruluşu tarafından her yıl farklı bir şehirde gerçekleşen She Awards ödül töreni, bu kez Dubai'de düzenlendi. Ödül töreninde, yılın uluslararası kadın girişimcileri ve ödül sahipleri açıklandı. Küresel çapta aday gösterilen ULUSKON Başkanı Atasoy, dünya ekonomisine sağladığı katkılarla 'Yılın İş Kadını" ödülüne layık Görüldü.

'KÜRESEL EKONOMİYE BERABER KATKI SAĞLAYALIM'

Nezaket Emine Atasoy yaptığı açıklamada, "Öncelikle bu ödülü bana layık gördükleri için Ladies in Business'a teşekkürlerimi sunarım. Ben burada, her şeyden önce ülkemi temsilen bulunuyorum. Bu ödülü almaktan bir Türk olarak onur duyuyorum ve bu ödülü kendi ülkemin başarılı iş kadınları adına da kabul ediyorum. Aynı zamanda siz çok kıymetli meslektaşlarıma, iş kadınlarına bir davette bulunmak istiyorum. Gelin, Türkiye'de sizleri ağırlayalım, güçlerimizi birleştirelim ve küresel ekonomiye beraber katkı sağlayalım" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Genel Başkan Atasoy'a ödülü takdim edildi.


ULUSKON Başkanı Atasoy, 'Yılın İş Kadını' ödülüne layık görüldü
ULUSKON Başkanı Atasoy, 'Yılın İş Kadını' ödülüne layık görüldü
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İnsan Hakları, İş Dünyası, Yatırım, Dubai, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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