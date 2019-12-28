ULUSKON'dan Ankara Ticaret Odası'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ULUSKON'dan Ankara Ticaret Odası'na ziyaret - Son Dakika Ekonomi

ULUSKON'dan Ankara Ticaret Odası'na ziyaret

6 saat önce

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Ankara Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

ULUSKON'dan Ankara Ticaret Odası'na ziyaret, System.String[]

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Ankara Ticaret Odası'nı ziyaret etti.


ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile bir araya geldi. ATO binasında gerçekleşen ziyarette, Türkiye'nin ihracat hacminin büyümesi için ortak hareket etme kararı alındı. ATO Başkanı Gürsel Baran, dünya piyasasının hiç olmadığı kadar globalleştiğini, bu yüzden dünya ile entegre olmak zorunda olduklarını dile getirdi. Bu alanda çalışmalar sürdüren ULUSKON'u tebrik eden Baran, başarılar diledi.


Ziyarette konuşan Nezaket Emine Atasoy ise, "ATO Başkanı Sayın Baran'ın ülkemize ve ekonomimize yaptığı çalışmalar çok önemlidir. Kendisine başarılar diliyoruz" dedi.


Toplantı karşılıklı olarak hediyelerin verilmesinden sonra sona erdi. - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Toyota Türkiye, yerli otomobil paylaşımıyla gönülleri fethetti
Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yerli otomobil tüm dünyayı ayağa kaldırdı, Avrupa bunu konuşuyor Mustafa Ceceli'den yerli otomobil yorumu: Ön sipariş açılsın, sıradayız

Son Dakika Haberleri
18:13 Emekliye promosyonda yeni anlaşma dönemi yaklaştı! Ücret ikiye katlandı - Son Dakika Ekonomi
17:15 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yerli otomobil tüm dünyayı ayağa kaldırdı, Avrupa bunu konuşuyor - Son Dakika Ekonomi
17:07 Bedava halı ve paspas için birbirlerini ezdiler - Son Dakika Ekonomi
16:40 Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Üstün, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Ekonomi
16:29 Son dakika: MHP Lideri Bahçeli'den yerli otomobil için ilk yorum - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 18:27:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ULUSKON'dan Ankara Ticaret Odası'na ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]