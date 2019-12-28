ULUSKON'dan Ankara Ticaret Odası'na ziyaret

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Ankara Ticaret Odası'nı ziyaret etti.



ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile bir araya geldi. ATO binasında gerçekleşen ziyarette, Türkiye'nin ihracat hacminin büyümesi için ortak hareket etme kararı alındı. ATO Başkanı Gürsel Baran, dünya piyasasının hiç olmadığı kadar globalleştiğini, bu yüzden dünya ile entegre olmak zorunda olduklarını dile getirdi. Bu alanda çalışmalar sürdüren ULUSKON'u tebrik eden Baran, başarılar diledi.



Ziyarette konuşan Nezaket Emine Atasoy ise, "ATO Başkanı Sayın Baran'ın ülkemize ve ekonomimize yaptığı çalışmalar çok önemlidir. Kendisine başarılar diliyoruz" dedi.



Toplantı karşılıklı olarak hediyelerin verilmesinden sonra sona erdi. - ANKARA