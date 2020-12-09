ULUSKON'dan Azerbaycan'a anlamlı mesaj - Son Dakika

ULUSKON'dan Azerbaycan'a anlamlı mesaj

09.12.2020 10:46
ULUSKON'dan Azerbaycan'a anlamlı mesaj, System.String[]

ULUSKON Genel Başkan Yardımcısı Hakan Aktürk konfederasyon adına yaptığı açıklamada, 'Azerbaycan halkının verdiği mücadelede Türk halkı ve Türk iş dünyası olarak sonuna kadar yanındayız' mesajı verdi.

ULUSKON Genel Başkan Yardımcısı Hakan Aktürk konfederasyon adına yaptığı açıklamada, 'Azerbaycan halkının verdiği mücadelede Türk halkı ve Türk iş dünyası olarak sonuna kadar yanındayız' mesajı verdi.

Türk iş dünyasından Azerbaycan'a verilen destek mesajları sürüyor. Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkan Yardımcısı Hakan Aktürk yazılı olarak yaptığı açıklamada 'Azerbaycan'ın yanındayız' ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan'ın kendi topraklarını işgalden kurtardığının vurgulandığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Selam nurlu sabaha, Gök girsin, kızıl çıksın! Selam kutlu dergaha, Gök girsin, kızıl çıksın! Gururumu satarsam, Türklüğe su katarsam, İte kemik atarsam; Gök girsin, kızıl çıksın! Azerbaycan yanındayız

Sözleri ile Azerbaycanlı kardeşlerimi sevgi ve saygı ile selamlıyorum...Kim ki 'Azerbaycan Ermenistan savaşı yapılmıştır' diyorsa yanılıyor. Bu Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesiydi, biz de bu mücadelede Hz. Ali'nin vasiyetidir. Zalime karşı ve mazlumun yanında yer almak. Buna göre haksız yere toprakları işgal edilen Azerbaycan'ın yanında olmaktan tarihimiz boyunca şeref duyduk, onur duyduk. Tarih, dil, din, kültür birliği yaptığımız Azeri kardeşlerimizle geleceğimiz de kaderimiz de birdir. Türkiye de vatan, Azerbaycan da vatan O vatan güçlü olmazsa burası güçlü olmaz. Burası güçlü olmazsa orası güçlü kalamaz. Daima yan yana, daima omuz omuza olacağız. Bugün Azerbaycan ordularını hiçe sayıp Karabağ'ın bağımsız olmasını isteyen ve akla gerçeğe aykırı kararları milli iradesinin altında imzalayan ve kabul edip resmileştiren Fransa devleti yine Azerbaycan topraklarında yaşanan ve dünyanın yüzünde kara bir leke olarak kalmaya devam eden Hocalı Katliamını nasıl da unuttu ki Fransa Ulusal Meclisi, Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ın 'bağımsız bir devlet olarak tanınmasını tavsiye eden kararı' onayladı.

Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia etmesiyle başladı ve günümüzde de devam etti.

Ermeniler, 1991'de Hankendi'yi, 1992'de Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermeniler, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal edildi, 1 milyona yakın kişi de yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı. Azerbaycan ve Ermenistan, 4-5 Mayıs 1994'te Bişkek'te Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Parlamentosu, Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle "Bişkek Protokolü" olarak bilinen ateşkes anlaşmasını imzaladı. Ancak ateşkes, kağıt üzerinde kaldı ve bugüne kadar gerçekleşen çatışmalarda binlerce asker öldü. Zafer Azerbaycanlı özümüzün de bir olduğu kardeşlerimizin hakkıdır.

Azerbaycan devleti kendi topraklarını işgal altından kurtarmıştır. Savaş var diye çığırtkanlık yapanlar önce Azerbaycan topraklarını nasıl işgal ettiklerini hatırlamalılar. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ayyıldızlı bayrağının gölgesi o kadar büyüktür ki dünya üzerindeki tüm Türki cumhuriyeti devletlerinin yanındadır. Dün de bugün de yarın da yanlarında olacaktır. Azerbaycan'da vatanının bölünmez bütünlüğü birliği ve beraberliği bayrağının gökyüzünde dalgalanması için şehadet şerbetini içen tüm şehit ailelerine Allah'tan sabır şehitlerimizin ruhlarına rahmet mekanlarına cennet niyaz ediyorum." - İSTANBUL

ULUSKON'dan Azerbaycan'a anlamlı mesaj

İş Dünyası, Azerbaycan, İşgal, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ULUSKON'dan Azerbaycan'a anlamlı mesaj - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Taksici istediği yere götürmeyince taksiyi alıp kaçtı: Beni götürmedikleri için ben de kendimi götürdüm Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş
Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti         
12:17
Başakşehir maçındaki ırkçılık skandalı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini getirdi Başakşehir maçındaki ırkçılık skandalı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini getirdi         
11:54
İçeriğin değeri 900 milyon TL! Acun Ilıcalı, Exxen için fiyat politikasını belirledi İçeriğin değeri 900 milyon TL! Acun Ilıcalı, Exxen için fiyat politikasını belirledi         
11:31
UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı         
11:25
PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık olayı sonrası sahadan çıkmanın fitilini Kimpembe ateşledi PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık olayı sonrası sahadan çıkmanın fitilini Kimpembe ateşledi         
10:59
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil         
10:01
İngiliz CEO şirketinin 1 milyar sterlinlik hissesini 74 personeline hediye etti İngiliz CEO şirketinin 1 milyar sterlinlik hissesini 74 personeline hediye etti         
09:58
Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek         
09:53
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Bir evladın en acı günü! Terör babasını almıştı, korona ise annesini Bir evladın en acı günü! Terör babasını almıştı, korona ise annesini         
09:35
Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor         
09:31
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor         
18:34
Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı         
15:05
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 12:28:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ULUSKON'dan Azerbaycan'a anlamlı mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei