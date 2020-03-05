ULUSKON'dan 'Bahar Kalkanı' harekatına tam destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel ULUSKON'dan 'Bahar Kalkanı' harekatına tam destek - Son Dakika

ULUSKON'dan 'Bahar Kalkanı' harekatına tam destek

6 saat önce

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı 'Bahar Kalkanı' harekatına destek verdiklerini açıkladı.

ULUSKON'dan 'Bahar Kalkanı' harekatına tam destek, System.String[]

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı 'Bahar Kalkanı' harekatına destek verdiklerini açıkladı.


Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib ve kırsalına yönelik başlattığı 'Bahar Kalkanı' harekatına destek verdiklerini açıkladı. ULUSKON olarak, kahraman Mehmetçiğin arkasında olduklarını ifade eden Nezaket Emine Atasoy, "Bu operasyon Türkiye'nin bölgede olan kararlığını tüm dünyaya göstermiştir. Allah-u Teala ayaklarına taş değdirmesin. Bölgenin temizlenmesi, İdlib halkının refahı için yapılan bu harekat çok önemlidir. Görüyoruz ki, Türkiye bölgede çok önemli bir aktördür. Sınırımız dibinde yaşanan bu gelişmelere, seyirci kalamayacağımız aşikardır. Eminiz ki, kısa sürede bölge temizlenerek, bahara kavuşacaktır. Milyonlarca sivil İdlib ve kırsalında tekrar güvenle yaşayacaktır. TSK'nın ve devletimizin arkasındayız" dedi.


Nezaket Emine Atasoy, ULUSKON olarak İdlib halkına yardım konusunda ne gerekiyorsa, göreve hazır olduklarını da sözlerine ekledi. - İSTANBUL

İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Batmanlı şehit babası Esad'a meydan okudu: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye için ölmeye hazırız
Moskova'daki Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu ABD'li Senatörler Lindsay Graham ve Marco Rubio, İdlib konusunda Türkiye'ye destek verilmesi çağrısı yaptı Son Dakika: İdlib'den bir acı haber daha: 1 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 20:58:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ULUSKON'dan 'Bahar Kalkanı' harekatına tam destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]