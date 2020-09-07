ULUSKON'dan büyükelçilere mesaj gitti - Son Dakika

ULUSKON'dan büyükelçilere mesaj gitti

Uluslararası Yatırım ve İş Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, bir araya geldiği büyükelçilere karşılıklı işbirliğini artırma mesajı verdi.

ULUSKON'dan büyükelçilere mesaj gitti, System.String[]

Uluslararası Yatırım ve İş Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, bir araya geldiği büyükelçilere karşılıklı işbirliğini artırma mesajı verdi.

ULUSKON'un genel merkezi Ankara'da olmasına rağmen dünyanın 150 ülkesinde teşkilatı bulunan ekonomik bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan Başkan Atasoy, "Kuruluşumuz özellikle Arap ülkelerinde, Afrika ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde, Latin Amerika ülkelerinde, Asya ülkelerinde faaliyetlerde bulunmaktadır. Amacımız ülkemiz ve o ülkeler arasında ihracat ve ithalat köprüsünü büyütmek, karşılıklı yatırımlarla ilgili konular da fikir alışverişinde bulunmak ve özellikle Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yurt dışındaki kişilerin de bu anlamda bir nebze olsun çalışmalarına katkı koymakta. Çalışmalarımız yıllardır devam ediyor. Bizlerin özellikle birçok sektörde üyeleri var. Bunların başında inşaat, enerji gıda, tekstil, tarım ve bilişim sektörü gelmekte. Ben öncelikle ülkenin kalkınması için ihracat oranlarımızın artması gerekiyor diye düşünüyorum. Bizlerde ihracatımızı büyütmek için bu ülkelerle işbirliği içerisinde bulunuyoruz. Büyükelçilerimizle işbirliği yapıyoruz. Birçok Afrika ülkesine gittim. Bu gittiğim, Afrika ülkelerinde tabi ki Türk Büyükelçilerimizin ve büyükelçilerimizin iş birliğiyle hareket ederek gittik. Burada yaptığımız temaslarda ticaret odalarıyla, yatırım kurullarıyla, ticaret bakanlıklarıyla ve devletin bu konuyla ilgili birimleriyle karşılıklı iş birliği protokolleri yaptık. Bu iş birliği protokollerinden sonra o ülkedeki iş adamlarını ülkemize davet ettik" dedi.

Uluslararası düzeyde Türkiye-Afrika Ekonomik İşbirliği Konferansını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Atasoy, "Bu konferansta yaklaşık 2 bin Afrika'dan iş adamı ülkemize geldi, ev sahipliği yaptık. Tabi bu tür konferansların payı çok büyük, yapılan karşılıklı olarak ihracat ve ithalatlarda amacımız ihracat oranlarımızı büyütmek. Bunları yaparken Afrika ülkesindeki kişiler bizim ülkemizdeki iş adamlarıyla bir araya geliyorlar ve daha sonra bu iletişimlerini devam ettiriyorlar. Bundan sonraki süreçte de biz bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Bu yemek kapsamında da birçok büyükelçimiz bu toplantımıza katıldı. Nijerya Büyükelçimizi uğurlarken de bir taraftan da Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki işbirliğini nasıl arttırabiliriz, bu toplantıda onları konuştuk. Bizim amacımız hem ülkemizin kalkınmasına katkı koymak hem de dünyanın kalkınması için çalışmalar yapmak" şeklinde konuştu.

Gençler için projeleri olduğunu ve özellikle istihdamla ilgili eğitim çalışmaları yaptıklarını söyleyen Atasoy, şu ifadeleri kullandı:

"Tabi ki bunun yanında genç ihracatçılarımız var, özellikle yurt dışına ihracat yapmak isteyen, yurt dışında pazar arayan, onlarla iletişim halindeyiz. Bu konuda her türlü teknik yardımı yapıyoruz. Ülkemizde istihdamın artması için de sanayicilerimize destek veriyoruz. Sanayicilerimize şunu söylüyoruz; 'Bizler ULUSKON olarak, sizlere her türlü desteği vermeye hazırız ama sizde gençlerimizi istihdam edeceksiniz. Biz bu konun takipçisi olacağız' Daha sonra zaten bu konuyla alakalı işletmeciler, sanayiciler bizlere geri dönüyorlar. İstihdam ettiği gençlerle alakalı bilgi veriyorlar"

Halka faydalı olabilmek için çabalayacaklarını dile getiren Atasoy, "ULUSKON bugün bütün dünyada çok büyük çalışmalar yapan, dünyada teşkilatlı ve gerçekten bütün dünyada aynı zamanda kalkınmaya destek veren çok önemli bir kuruluştur. Biz Birleşmiş Milletler ortağı bir kuruluşuz. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler bünyesindeki bütün ülkelerle birlikte çalışabiliyoruz. Bundan sonra hem Birleşmiş Milletlerin gücü hem de iş dünyası gücünü birleştirip halkımıza faydalı olmaya çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Yemeğe Şangay İşbirliği Örgütü Başkanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Diplomatı Eşref Sosyal ve BM İnsan Hakları Koruma Teşkilatı Diplomatı Harun Çapçı, KKTC, Irak, Kırgızistan, Gana, Uganda, Suudi Arabistan, Angola, Kongo, Moritanya, Zambia, Kongo, İsrail, Litvanya ve Afrika ülkeleriyle birçok ülkeden diplomatik temsilci katıldı. - İSTANBUL

Türkiye, İhracat, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 14:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ULUSKON'dan büyükelçilere mesaj gitti - Son Dakika Ekonomi

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