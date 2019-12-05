Son Dakika Haberleri: ULUSKON'dan Cezayir ve Moldova Büyükelçilerine ziyaret
Son Dakika Güncel ULUSKON'dan Cezayir ve Moldova Büyükelçilerine ziyaret - Son Dakika

ULUSKON'dan Cezayir ve Moldova Büyükelçilerine ziyaret

6 saat önce

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Cezayir ve Moldova büyükelçilerini ziyaret etti.

ULUSKON'dan Cezayir ve Moldova Büyükelçilerine ziyaret, System.String[]

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Cezayir ve Moldova büyükelçilerini ziyaret etti.


Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Moldovo Büyükelçisi Igor Bolboceanu'yu makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede Moldova ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi için işbirliği kararı alındı. Karşılıklı olarak ithalat ve ihracatın artması için birlikte çalışmanın önemine değinen Atasoy, "Moldova'ya yapılacak yatırımlarda özellikle inşaat, enerji başta olmak üzere birçok sektörde ortak çalışmalara imza atılması kararlaştırıldı. Ayrıca Moldova Büyükelçisi Uluskon'u ülkesine davet etti. Uluskon'un, Moldova'ya yapacağı ziyaretin içeriğine de değinildi" dedi.


Türk iş dünyasının Moldova'ya yapacağı ziyaret için çalışmalara başlanırken, karşılıklı hediyeler verilerek toplantı sona erdi.


Nezaket Emine Atasoy daha sonra Cezayir Büyükelçisi Mourad Adjabi'yi ziyaret etti. Görüşmede Türkiye ve Cezayir'in başkanlık edeceği bir ekonomi zirvesi kararı alınırken, iki ülke arasındaki güçlü bağlardan bahsedildi. İki ülke arasında stratejik ortaklık kurulmasına ön ayak olacağı görüşüne varıldı. Görüşmede ayrıca, Cezayirli ve Türk iş adamlarının iş birliği içinde çalışmalarının önemi üzerinde duruldu.


Nezaket Emine Atasoy, Cezayir Büyükelçisi Mourad Adjabi'ye ULUSKON plaketi hediye etti. - İSTANBUL

Moldova, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var
Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi Son dakika: Fransa'daki emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüştü Tahliye edilen Alparslan Kuytul'un eşinden açıklama: Tüm mazlumlara kurtuluş diliyorum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 19:49:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ULUSKON'dan Cezayir ve Moldova Büyükelçilerine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]