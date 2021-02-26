ULUSKON'dan dış ticarette Malta açılımı - Son Dakika

ULUSKON'dan dış ticarette Malta açılımı

26.02.2021 09:09
ULUSKON'dan dış ticarette Malta açılımı, System.String[]

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ile Malta Büyükelçisi Theresa Cutajar bir araya geldi.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ile Malta Büyükelçisi Theresa Cutajar bir araya geldi. Toplantıda Türkiye ile Malta arasında karşılıklı ticareti geliştirmek için atılacak adımlar ve Malta'nın yatırımcılara sunduğu fırsatlar konuşuldu.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ile Malta Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar bir araya geldi. Toplantı sonrası Türkiye ile Malta arasında karşılıklı ticareti geliştirmek için atılacak adımlar ve Malta'nın yatırımcılara sunduğu fırsatlar konuşuldu.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, karşılıklı ekonomik ilişkileri geliştirmek ve işbirliği için ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cutajar, ULUSKON Genel Başkanı Atasoy'u, ikili ekonomik ilişkilerin gelişmesi için beraberinde getireceği iş dünyasından temsilcilerle birlikte Malta'ya davet etti. Cutajar, ULUSKON'un ikili ilişkilerin gelişmesi için Malta'ya ziyaretinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Atasoy ise ülkeler arasındaki ihracatı geliştirmek ve Türkiye'deki üretici firmaların yeni pazarlara ulaşabilmelerine destek olabilmek için stratejiler ürettiklerini kaydetti. Malta ile de bu yönde işbirliği yapabileceklerinin altını çizen Atasoy, ULUSKON olarak ticaretin gelişmesine öncülük etmek için çalıştıklarını dile getirdi.

"Malta'da faaliyet gösteren 400'den fazla Türk şirketi var"

Malta ile Türkiye'nin ekonomik ve politik ilişkilerinin çok eskiye dayandığını belirten Malta Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar, son iki ayda Dışişleri ve Savunma Bakanlığı nezdinde karşılıklı iki temas sağladıklarını dile getirdi. Malta'nın AB üyesi olması, Kuzey Afrika'ya yakınlığı bakımından Akdeniz'de stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Cutajar, Türk firmaların da bu avantajı kullandığını, ülkede faaliyet gösteren 400'den fazla Türk şirketi olduğunu dile getirdi.

"Türk firmalar Malta'nın sunduğu fırsatları değerlendirmeli"

ULUSKON ile Malta Ticaret Odası arasında işbirliği başlatılabileceğini ve her iki tarafın iş insanlarının birlikte iş yapabilmeleri için zemin hazırlanabileceğini belirten Büyükelçi Cutajar, Türkiye'deki firmaların Malta'nın sağladığı coğrafi konum, iş yapma kolaylığı ve teşvik fırsatlarından yararlanabileceğini söyledi. Türkiye'deki firmaların Malta'daki firmalarla işbirliği yaparak hem Avrupa Birliği hem de Kuzey Afrika'daki hedef ülkelere kolaylıkla ulaşabileceğini belirten Cutajar, ULUSKON ile önemli ticaret köprüleri kuracaklarına inandığını söyledi.

Atasoy, Büyükelçi Cutajar'ın misafirperverliği için teşekkür etti. Yakın zamanda Büyükelçi Cutajar ile birlikte Malta ziyaretini planlayacaklarını söyledi. Malta ziyaretinde turizm başta olmak üzere inşaat, gıda, tekstil ve savunma sanayi konularında ciddi yatırımlar yapmayı amaçladıklarını söyledi. Karşılıklı hediyeleşmenin ardından toplantı sona erdi. - İSTANBUL

ULUSKON'dan dış ticarette Malta açılımı

Türkiye, Ankara, Malta, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ULUSKON'dan dış ticarette Malta açılımı - Son Dakika Ekonomi


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