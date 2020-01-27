ULUSKON'dan Elazığ Depremi için seferberlik - Son Dakika
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ULUSKON'dan Elazığ Depremi için seferberlik

22 dakika önce

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Elazığ depremi için harekete geçti.

ULUSKON'dan Elazığ Depremi için seferberlik, System.String[]

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Elazığ depremi için harekete geçti.


Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Yaralıların bir an önce şifa bulması için dua ettiklerini ifade eden Atasoy, "Aklımız, kalbimiz Elazığ'da. Millet olarak bu acıları çok kez yaşadık. Son depremde şunu gördük ki, artık devletimiz ve milletimiz bu tarz olaylarda ne yapacağını çok iyi biliyor" dedi.


Depremin hemen ardından yardım için harekete geçtiklerini söyleyen Atasoy, "ULUSKON olarak üyelerimizden toplanılan yardımları AFAD koordinesinde bölgeye ulaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:50 Kaynak: İHA
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