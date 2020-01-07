ULUSKON'dan Fas Krallığı Büyükelçisine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel ULUSKON'dan Fas Krallığı Büyükelçisine ziyaret - Son Dakika

ULUSKON'dan Fas Krallığı Büyükelçisine ziyaret

6 saat önce

Fas Krallığı Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreqreq, ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy'u kabul etti.

ULUSKON'dan Fas Krallığı Büyükelçisine ziyaret, System.String[]

Fas Krallığı Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreqreq, ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy'u kabul etti.


Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Fas Krallığı Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreqreq ile bir araya geldi. Elçilik binasında gerçekleşen görüşmede iki ülke dostluğunun çok eskiye dayandığı vurgulandı. ULUSKON'un Fas'ta her yıl düzenlenen Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi zirvesine daimi üye olması kararı alındı. Fas'ta faaliyet gösteren Türk firmalarının sayısının artırılması için birlikte çalışılması ve ortak projelere imza atılması kararlaştırıldı. İnşaat, ticaret, tekstil ve hazır giyim alanında gerçekleştirilen yatırımların yapılacak ortak çalışmalarla güçlendirileceğinin altı çizildi. Ziyarette konuşan Başkan Atasoy, "2020 yılında Fas ve Türkiye arasında, her sektörde iş birliğimizi çok önemsiyoruz. İhracat ve ithalatımızı karşılıklı olarak arttırmayı hedefliyoruz" dedi.


ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Fas Krallığı Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreqreq'e plaket hediye etti. - İSTANBUL

Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:42 Kaynak: İHA
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