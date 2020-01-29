ULUSKON'dan Filistin'e destek - Son Dakika
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ULUSKON'dan Filistin'e destek

6 saat önce

İSTANBUL (İHA) – Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, ABD tarafından alınan kararı tanımadıklarını söyledi.

ULUSKON'dan Filistin'e destek, System.String[]

İSTANBUL (İHA) – Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, ABD tarafından alınan kararı tanımadıklarını söyledi.


ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı'nca ilan edilen tek taraflı plan, Filistin meselesini, Kudüs'ün statüsünü kavramaktan uzak bir girişimdir ve neticesiz kalmaya mahkumdur. Bizim Filistinle ilgili tavrımız uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir. Filistin Devletinin bağımsızlığını desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:30 Kaynak: İHA
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