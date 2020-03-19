ULUSKON'dan 'korona' tedbirleri

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, korona virüs sebebiyle bazı tedbirler aldıklarını duyurdu.



Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle hükümetin aldığı tedbirlere tamamen uyacaklarını ifade eden ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, açıklanan paketin iş dünyasına hayırlı olmasını diledi. ULUSKON olarak etkinlikleri ertelediklerini ifade eden Atasoy, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, neticeleri pozitif çıkan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bu süreçte tüm etkinliklerimizi erteledik. Planlanan ziyaretlerimizi ileri bir tarihe aldık. Virüsten kurtulana kadar hepimiz seferberlik içinde olacağız. En az zararla atlatmak için gereken destekleri vermeye hazırız" dedi. - İSTANBUL