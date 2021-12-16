ULUSKON'dan Pakistan ile iş birliği - Son Dakika

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi ile görüştü. Başkan Atasoy, Pakistan Büyükelçiliği ile ihracat ve yatırımlar konusunda iş birliği yapılacağını bildirdi.

Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi ile Ticaret Müsteşarı Muhammad Arshad Jan Pathan, ULUSKON Başkanı ve IHRDC İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy'u ziyaret etti. ULUSKON genel merkezinde gerçekleşen toplantıya, ULUSKON aracılığıyla Pakistan'a yatırım talebinde bulunan farklı alanlardan iş insanları da katıldı.

'TÜRK İŞ DÜNYASIYLA ÇALIŞMAK İSTİYORUZ'

Pakistan Büyükelçisi Qazi, Pakistan hükümetinin daha çok ithalat yapmak istediğini vurgulayarak ULUSKON'un desteklerini beklediklerini dile getirdi. Büyükelçi Qazi, ULUSKON ile daha önceki görüşmelerinde Türkiye ile Pakistan arasında ihracat ve ithalat başta olmak üzere birçok alanda istişareler yaptıklarını kaydederek, "Son dönemde, turizm, inşaat, enerji, tarım ve gıda, ilaç bilim ve lojistik alanlarında Türk iş dünyasıyla çalışmak istiyoruz. Bu alanlardan Pakistan'a yatırımcılar bekliyoruz. Bu alanlardan tarafımıza Türk iş insanlarını yönlendirdiği için Başkan Atasoy'a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

'İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ'

Pakistan Cumhuriyeti'nin, sunduğu yatırım fırsatları bakımından öncelik kazandığını ifade eden Başkan Atasoy da, "Pakistan'a yatırım yapmak isteyen iş insanlarına ULUSKON olarak yol göstereceğiz. Sonrasında birlikte Pakistan'ı ziyaret edeceğiz. Başta ihracat olmak üzere, yatırımlar konusunda Pakistan büyükelçiliği ile iş birliği yapacağız" dedi.