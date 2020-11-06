ULUSKON Genel Başkanı Atasoy: "Ancak sağlıklı yapılarla depremleri atlatabiliriz" - Son Dakika

ULUSKON Genel Başkanı Atasoy: "Ancak sağlıklı yapılarla depremleri atlatabiliriz"

06.11.2020 08:55
ULUSKON Genel Başkanı Atasoy:

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, "Sağlıklı yapılar oluşturmayı kendimize ilke edinebilir isek depremleri atlatabilir, can kayıplarının ve yitip giden hayatların önüne geçebiliriz" dedi.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, "Sağlıklı yapılar oluşturmayı kendimize ilke edinebilir isek depremleri atlatabilir, can kayıplarının ve yitip giden hayatların önüne geçebiliriz" dedi.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, İzmir'de 114 kişinin hayatını kaybettiği ve bin 35 vatandaşın yaralandığı 6.6 şiddetindeki depremin ardından sağlıklı yapılaşmaya dikkat çekti. Sağlıksız yapılaşmanın İzmir'de can kayıplarına yol açtığını belirten Ulusoy, "İzmir'de 17 binanın yıkıldığı depremde, Rızabey ve Emrah apartmanları uygun malzemeler kullanılmadığı toprak yığınına dönüştü. Bu iki apartmanda ölüm göz göre göre gelmiş. Geriye yapının tespit tutanağı ve boş bir enkaz kaldı. Rızabey Apartmanı'nda 34, Emrah Apartmanı'nda ise 32 vatandaşımız vefat etti. Ayrıca yapıların etrafındaki binalar da boşaltılmış durumda. Etraftaki binalarda da hasar oluşmuş" diye konuştu.

"Şantiye şeflerini kamu atamalı"

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, depremlerin en az hasarla atlatılabilmesi için belirledikleri çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşan Ulusoy, şu uyarılarda bulundu:

"Yapıların kontrol teşkilatı, şantiye şefi atamaları tamamen devlet ve kamu kurumları tarafından yapılmalı. Her şantiyede mutlaka şantiye şefi tam zamanlı olarak bulunmalı. Şantiye şefinin maaşını müteahhit devlete ödemeli. Şantiye şefliği için bir havuz oluşturulmalı ve bu havuzdan atama yolu ile işin başına gelmeli. Kamu kurum ve de kuruluşlarından denetleme heyet-i şantiye denetimin de şantiye şefi şantiye de değil ise ceza kesmeli. Statik proje yapan müellifler, yükleri ihmal ederek, müteahhitlere kazandırmak adına donatı miktarını düşürmemeli. Yaptığımız işler de, meslek ilkelerine bağlı sağlıklı yapılar oluşturmayı kendimize ilke edinebilir isek depremleri atlatabiliriz. Bu sayede can kayıplarının ve de yitip giden hayatların önüne geçebiliriz" - İZMİR

ULUSKON Genel Başkanı Atasoy: Ancak sağlıklı yapılarla depremleri atlatabiliriz
ULUSKON Genel Başkanı Atasoy: Ancak sağlıklı yapılarla depremleri atlatabiliriz
ULUSKON Genel Başkanı Atasoy: Ancak sağlıklı yapılarla depremleri atlatabiliriz
ULUSKON Genel Başkanı Atasoy: Ancak sağlıklı yapılarla depremleri atlatabiliriz

İş Dünyası, Yatırım, ulusoy, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ULUSKON Genel Başkanı Atasoy: 'Ancak sağlıklı yapılarla depremleri atlatabiliriz' - Son Dakika


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