ULUSKON Genel Başkanı Atasoy: 'Türkiye'nin ihracatta hedefi ilk 10'a girmek' - Son Dakika

ULUSKON Genel Başkanı Atasoy: 'Türkiye'nin ihracatta hedefi ilk 10'a girmek'

Türkiye'nin ihracat hedeflerini değerlendiren Uluslararası Yatırım ve iş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türkiye'nin ihracatta dünyada ilk 10 arasına girmeyi hedeflediğini söyledi.

Türkiye'nin ihracat hedeflerini değerlendiren Uluslararası Yatırım ve iş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türkiye'nin ihracatta dünyada ilk 10 arasına girmeyi hedeflediğini söyledi.

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Uluslararası Yatırım ve iş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türkiye'nin ihracattaki hedeflerini değerlendirdi. Binli yıllardan bu yana dünya ekonomileri arasında hep ilk 20'de olan Türkiye'nin, 21 yüzyıl için bugün daha büyük hedefler taşıdığını ve yeni hedefin ilk 10'a girmek olduğu söyleyen Atasoy, son 16 yılda milli gelirini 3.7 kat artırarak 852 milyar dolara getiren Türkiye'nin ihracat hacmini 4.7 kat artırarak 170 milyar dolara yükselttiğini belirtti.


"Hizmetler ihracatı 45 milyar dolar oldu ve bu ülkenin küresel bir aktör olduğu konusunda önemli bir adımı gösterdi" ifadelerine yer veren Atasoy, "Türkiye'nin yeni mal ve hizmetler ihracatı hedefi 500 milyar dolar ve hizmet ihracatı da 100 milyar dolar olarak açıklandı. 2023'de 200 bin, 2030'da 500 bin uluslararası öğrenciye yönelik Avrasya'nın en büyük yüksek eğitim sektörü olmak da hedeflerin arasında yer alıyor. 2023'de 1 milyon, 2030'da 2 milyon yabancı hastanın uluslararası standartlarda hizmet alabileceği sağlık sektörü için çalışmalar sürüyor" dedi.


Türkiye'nin çeşitli sektörlerde ihracat hacmini genişlettiğini kaydeden Uluslararası Yatırım ve iş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, "2036'da 200 milyon yolcu kapasitesini ağırlayan bir havacılık sektörü planlanıyor. 142 ülkede 600 milyon kişiye tanıtım yapan dizi sektörünün başarısını artırarak sürdürmesi amaçlanıyor. Dünya 2'ncisi olarak 50 milyar dolar hedefe hızla yol alan müteahhitlik sektörünün hizmetlerinde ilerlemesi amaçlanıyor. 2023'de 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir ve dünya sıralamasında 6'ncı olmak. Turizmdeki bu hedefe, 2018 yılı sonu itibari ile yaklaşıldığı için bugün hedefin çapı daha da genişletildi" diye konuştu. - İSTANBUL

İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ULUSKON Genel Başkanı Atasoy: 'Türkiye'nin ihracatta hedefi ilk 10'a girmek' - Son Dakika Ekonomi

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