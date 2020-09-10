ULUSKON Genel Başkanı Atasoy; "Türkiye, Şangay İşbirliği Örgütüne tam üye olmalıdır" - Son Dakika

ULUSKON Genel Başkanı Atasoy; "Türkiye, Şangay İşbirliği Örgütüne tam üye olmalıdır"

Uluslararası Yatırım ve İş Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, "Türkiye, Şangay İşbirliği Örgütüne tam üye olmalıdır" dedi.

ULUSKON Genel Başkanı Atasoy;

Uluslararası Yatırım ve İş Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, " Türkiye, Şangay İşbirliği Örgütüne tam üye olmalıdır" dedi.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, BM Diplomatı ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Eşref Soysal ve Uluslararası İnsan Hakları Koruma Kurumu Diplomatı Harun Çapçı ile yaptığı görüşme sonunda açıklama yaptı.

Atasoy, yaptığı açıklamada; "ŞİÖ güçlendiği ve genişlediği sürece sınırlarına komşu olduğu ve Avrupa ile arasında bir köprü gibi uzanan Türkiye ile daha yakın ilişkilere girmek durumundadır.

Türkeye'nin ŞİO ya katılması; Türk kamuoyunda çok bilinmese de BRİCS'in kapılarını da açacaktır. Türkiye kıtalar arası bir güç konumunda yerini daha da sağlamlaştıracaktır.

Türkiye'nin AB ile uzun süreli yolculuğu her iki tarafa da önemli faydalar sağlamış olsa da giderek zorlaşmakta ve özellikle Avrupa'daki halkların geçmişten gelen ön yargılarına takılmaktadır. Son yıllarda izlediği barışçıl ve dışa açık politika paralelinde Türkiye dış ekonomik ilişkilerinde de çeşitlilik aramaktadır. Bu arayış ülkenin dış ticaret verilerinde ve yöneticilerinin sözlerinde kendisini göstermektedir. ŞİÖ ile gerçekleşecek olası bir üyelik hem siyasi istikrar ve genişleyen dış ticaret hacmi ile Türkiye'deki yatırımları tetikleyecek, ülkenin siyasi ve ekonomik durumundaki iyileşmeye paralel olarak gelişen yurt dışı finansman olanakları sayesinde yurt içi faiz oranları düşük seviyelerde izleyecek ve sonuç olarak yatırımlar üzerindeki dışlama etkisi azalacaktır" diye konuştu.

"Satın alma gücü bakımından dünya ekonomisinin yüzde 30'dan fazlasını oluşturan SİÖ ülkeleri savunma harcamalarında da dünyada kritik bir konuma sahiptir" diyen Atasoy, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Bu nedenle de Türk üreticiler için reel bir pazardır. Dünya ticaretinden yüzde 20'den fazla pay alan ve doğrudan yabancı yatırım stokunda 15 trilyon doların üzerinde bir potansiyele sahip olan SİÖ ülkeleri dünya enerji piyasasını da Rusya ve Orta Asya ülkeleri öncülüğünde domino edebilecek bir konuma sahiptir. Çin'in geliştirdiği ve odağında enerji ile ulaşım projeleri yer alan Yeni İpek Yolu'na aktif katılım Türkiye'ye yarar sağlar. Rusya ağırlığını daha çok verdiği Avrasya Ekonomik Birliği'ne ve Karadeniz ekonomik işbirliği teşkilatında da Türkiye'nin üstlendiği roller daha etkin olacaktır. ŞİÖ, toplam ekonomik büyüklüğü Pakistan ve Hindistan'ın da katılımıyla 15 trilyon doları aştı ve 74 trilyon dolarlık dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 20'sine karşılık geldi. Şangay İşbirliği Örgütü'nün bünyesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi 2 üyesi Rusya ve Çin yer almaktadır. Uluslararası sistemde, etki alan mücadelesi sürmektedir .Bu iki büyük gücün, işbirliğinde bulundukları bir örgütün varlığının, dünyanın ilgisini çekmesi çok doğaldır. Örgütün, gelecekte güvenlik ve ekonomi alanında işbirliğini sağlamada etkili olması beklenmektedir" - İSTANBUL

Yatırım, Şanghay, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 13:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ULUSKON Genel Başkanı Atasoy; 'Türkiye, Şangay İşbirliği Örgütüne tam üye olmalıdır' - Son Dakika Ekonomi

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