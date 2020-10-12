ULUSKON heyeti Irak'a gidiyor

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, beraberindeki heyet ile Irak Ankara Büyükelçisi Hassan Janabi'yi ziyaret etti.

Irak Ankara Büyükelçisi Hassan Janabi'yi ziyaret eden ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve beraberindeki heyet, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi için iş birliği kararı aldı. Ziyaret için ULUSKON heyetine teşekkür eden Janabi, başta ihracat ve ithalat olmak üzere birçok sektörde Türkiye ve Irak arasında ticari ilişkilerin sürdüğüne değindi. Janabi, iki ülke arasındaki ticaretin ve yatırımların karşılıklı olarak artmasa için iş birliğine hazır olduklarını, ULUSKON'la her zaman işbirliği içinde olacaklarını dile getirdi. Janabi son olarak ULUSKON heyetini, Irak'a davet etti.

Ziyarette konuşan ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy ise iki ülke arasında basta inşaat, enerji, gıda, tekstil başta olmak üzere birçok sektörde işbirliği ve Irak'la ihracat yapılan ürünlerin çeşidini genişleteceklerini söyledi. Janabi'nin davetini de geri çevirmeyen Atasoy, ULUSKON heyeti ile Irak iş gezisi planladıklarını ifade etti. Konuşmaların ardından karşılıklı hediyelerin ardından toplantı sona erdi. - İSTANBUL