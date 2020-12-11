ULUSKON ile Tanzanya her alanda iş birliği yapacak

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve beraberindeki iş dünyası temsilcileri Tanzanya Büyükelçiliğinde toplantı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıda iki ülke arasında başta ihracat-ithalat olmak üzere Tanzanya'daki yatırım fırsatları konuşuldu.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve beraberindeki iş dünyası temsilcileri Tanzanya Büyükelçiliğinde bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda iki ülke arasında başta ihracat ithalat olmak üzere Tanzanya'daki yatırım fırsatları konuşuldu. Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof. Elizabeth Kiango Kiondo yaptığı konuşmada, ULUSKON ile yatırım başta olmak üzere inşaat, enerji ve gıda konularında Tanzanya'ya yatırım yapmak isteyen iş dünyasından temsilcileri Tanzanya'ya davet ediyorum" dedi.

Büyükelçi Kiondo, karşılıklı olarak ticaretlerinin son yıllarda çok artış gösterdiğini söyleyerek, "Tanzanya yatırım yapmak isteyen iş dünyası temsilcileri için güzel bir ülke. Biz iş dünyasına her türlü desteği vermeye hazırız. Tanzanya Afrika'da giriş noktası olarak stratejik bir konuma sahip bir ülke. Bunun yanında, Doğu Afrika Birliği ve Afrika Kalkınma Birliği'ne üye bir ülke. Limanları sayesinde karayla çevrilmiş sekiz ülkeye giriş kapısı. Mevcut altyapısı çok güçlü olan Tanzanya'nın nüfusu 55 milyon. İki topluluğa üye olduğu için doğal olarak 650 milyonluk bir pazara da giriş kapısı ve doğal kaynakları olan, ağırlıklı olarak tarım, madencilik sektörü güçlü olan bir ülke. Son yıllarda sanayileşmede de önemli adımlar atılıyor. Turizm sektörü ülkemizin gelir kaynağına ciddi bir katkı sağlıyor. Pamuk, kahve, çay ürünlerinde ihracatımız mevcut. Ama bu ürünlerin katma değerini artırmak için işlenmesi konusunda destekler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Nezaket Emine Atasoy ise büyükelçiye ülkesine daveti için teşekkür ederek, en kısa zamanda Tanzanya'ya gideceklerini söyledi. Karşılıklı hediyeleşmenin ardından toplantı sona erdi. - İSTANBUL