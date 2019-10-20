Son Dakika Haberleri: ULUSKON, Nezaket Emine Atasoy öncülüğünde kuruldu
Son Dakika Ekonomi ULUSKON, Nezaket Emine Atasoy öncülüğünde kuruldu

ULUSKON, Nezaket Emine Atasoy öncülüğünde kuruldu

44 dakika önce

Uluslararası Yatırım ve iş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON), Nezaket Emine Atasoy başkanlığında kuruldu.

ULUSKON, Nezaket Emine Atasoy öncülüğünde kuruldu, System.String[]

Uluslararası Yatırım ve iş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON), Nezaket Emine Atasoy başkanlığında kuruldu.


ULUSKON Başkanı Atasoy, iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek bir konfederasyon kurduklarını ifade ederek, en büyük amaçlarının ise Türkiye ekonomisine katkı sağlamak olduğunu kaydetti. ULUSKON olarak özellikle yurt dışında iş yapmak isteyen Türk şirketlerinin çoğalmasına destek vererek, ülke ekonomisine katkı sağlamak istediklerini dile getiren Atasoy, "ULUSKON olarak uluslararasında iş dünyası çerçevesinde ticari, sanayi, sanatsal ve benzeri yapılacak iş anlaşmalarını gerçekleştirerek, ülkemize yabancı yatırımcı kazandırıp ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz. İş insanlarımızın yurt dışında yatırım yapmalarına olanak tanıyacak anlaşmaları gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. İhracatımızın artması için gerekli pazar araştırmaları yaparak ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal durumlara göre kendi yapılanmasında ve anlaşmalarda gerekli tedbirleri almayı amaçlıyoruz. Gençlerimiz ve kadınlarımız ile birlikte dezavantajlı grupların istihdama kazandırılması için gerekli çalışmaları yapacağız. Konfederasyonun amacı ile ilgisi bulunan diğer derneklerle, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlayacak çalışmalarda işbirliği yapmak istiyoruz. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yaparak ekonomik işbirliği konferansları düzenlemek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:59 Kaynak: İHA
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