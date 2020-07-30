ULUSKON şehitleri unutmadı - Son Dakika

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, trafik kazasında şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, şehit olan 4 mehmetçik için duygu dolu bir mesaj yayınladı. KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait otobüs, Mut- Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada 4 asker şehit oldu.

Kazanın ardından askerlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin intikali sırasında meydana gelen kaza hepimizi derinden ve kalpten yaralamıştır. Otobüs firmasında ihmali olan herkesin en ağır cezayı alması gerekmektedir. Terörle mücadelede aslanlar gibi savaşan mehmetçiklerimizi, kınalı kuzularımızı trafik terörüne kurban vermek bizi etkilemiştir. Bir askerimizin tırnağına zarar gelse, ben şahsım olarak oturup ağlıyorum. Beni derinden ve kalbimden etkileyen bu kazada şehit olan askerlerimiz için başta Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere şehitlerimizin ailelerine Allah'tan sabır, yakınlarına başsağlığı dilerim. Yaralı askerlerimizin bir an önce şifa bulmalarını temenni ederim" dedi. - İSTANBUL