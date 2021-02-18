ULUSKON Tanzanya'ya gidiyor - Son Dakika

ULUSKON Tanzanya'ya gidiyor

18.02.2021 09:07
ULUSKON Tanzanya'ya gidiyor, System.String[]

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve beraberindeki iş heyeti Tanzanya'ya gidecek.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve beraberindeki iş heyeti Tanzanya'ya gidecek.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve Tanzanya Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo büyükelçilikte Tanzanya ziyaretiyle ilgili program yaptı. Atasoy, uzun zamandır planladıkları Tanzanya ziyaretinde amaçlarının iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkileri büyütmek olduğunu söyleyerek, "İki ülke arasında bazı sektörlerde iş birliğinin olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle inşaat, enerji, tarım, makine, sanayi, sağlık, gıda ve tekstil sektörlerinde iş birliği konusunda uzman iş dünyasından temsilcilerimizle Tanzanya'ya gidiyoruz. Bu ziyarette ihracat-ithalat ve yatırımlar konusunda büyük anlaşmalar yapacağız. ULUSKON olarak, Afrika ülkeleri ve Türkiye arasında önemli ticaret köprüleri kurduk. Bu senede Afrika çalışmalarına hız verdik. Afrika ülkelerine her türlü desteği vermeye hazırız. Tanzanya ve Doğu Afrika bölgesi çok önem arz ediyor" dedi.

Tanzanya'daki fırsatlar hakkında ULUSKON bünyesindeki iş insanlarına bilgi veren büyükelçi Kiondo, "Tanzanya Afrika'da giriş noktası olarak stratejik bir konuma sahip. Bunun yanında, Doğu Afrika Birliği ve Afrika Kalkınma Birliği'ne üye bir ülke. Limanları sayesinde karayla çevrilmiş sekiz ülkeye giriş kapısı olarak yer alıyor. Mevcut altyapısı çok güçlü bir ülke olan Tanzanya'nın nüfusu 55 milyon. İki topluluğa üye olduğu için doğal olarak 650 milyonluk bir pazara da giriş kapısıdır. Doğal kaynakları olan, ağırlıklı olarak tarım, madencilik sektörü güçlü. Son yıllarda sanayileşmede de önemli adımlar atılıyor. Turizm sektörü ülkemizin gelir kaynağına ciddi bir katkı sağlıyor. Pamuk, kahve, çay ürünlerinde ihracatımız mevcut. Ama bu ürünlerin katma değerini artırmak için işlenmesi konusunda destekler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Kiondo, Tanzanya'da inşaat ve tarım sektöründe ciddi fırsatların olduğuna işaret ederek, "Ülkemizde inşaat sektörü, tarım sektörü ve üretim sektöründe ciddi fırsatlar var. İhracata dayalı firmalar için üretim altyapısı hazır, özel bölgelerimiz mevcut. Yatırımcılara cazip hale gelmesi için altyapı çalışmaları da devam ediyor" diye konuştu.

Afrika'nın en hızlı büyüyen ekonomisine sahip bir ülke konumunda olduklarını söyleyen Kiondo, "Düşük gelirli ülke statüsünden, orta gelirli ülke statüsüne bu yıl geçiş yaptık. Cazibe merkezi olmaya aday bir ülkeyiz" dedi. Büyükelçi Kiondo, ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve beraberindeki iş insanlarını Tanzanya'da görmekten dolayı büyük mutluluk duyacaklarını söyledi. - İSTANBUL

ULUSKON Tanzanya'ya gidiyor
ULUSKON Tanzanya'ya gidiyor

Tanzanya, Afrika, İnşaat, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ULUSKON Tanzanya'ya gidiyor - Son Dakika Ekonomi


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