Son Dakika Haberleri: ULUSKON 'Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu' heyeti Pakistan'a gidecek
Son Dakika Ekonomi ULUSKON 'Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu' heyeti Pakistan'a gidecek - Son Dakika Ekonomi

ULUSKON 'Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu' heyeti Pakistan'a gidecek

6 saat önce

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy öncülüğünde bir heyet ekonomi alanında temaslarda bulunmak üzere Pakistan'a gidiyor.

ULUSKON 'Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu' heyeti Pakistan'a gidecek, System.String[]

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy öncülüğünde bir heyet Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında temaslarda bulunmak üzere Pakistan'a gidiyor.


Atasoy, gerçekleştirilecek olan ziyaret kararının Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjah Qazi ile yapılan toplantı sonrası alındığını söyledi. Pakistan ile Türkiye'nin geçmişten gelen önemli bir dostluğunun olduğunu ve kardeş ülke olarak anıldığını ifade eden Atasoy, "Başta inşaat, enerji olmak üzere her sektörde iş adamlarıyla Pakistan'a gitme kararı aldık. Pakistan'a yapacağımız ziyaret her ülke iş dünyası içinde verimli olarak geçeceğine inanıyorum. Büyükelçi Muhammad Syrus Sajjah Qazi'de bu ziyaretten duyacağı memnuniyetleri ifade etti. Yapacağımız ziyaretin kararını da yaptığımız toplantı sonrası aldık. Toplantıda ziyaretlerinde detayları konusunda fikir alış verişinde bulunduk. Muhammad Syrus Sajjah Qazi Pakistan'a gidileceği zaman her türlü desteği vereceklerini kaydetti" diye konuştu.


Gerçekleştirilen ziyaret karşılıklı olarak hediyelerin verilmesinin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Pakistan, Ekonomi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:01 Kaynak: İHA
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