ULUSKON ve Dubai İş Kadınları Konseyi'nden iş birliği - Son Dakika
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ULUSKON ve Dubai İş Kadınları Konseyi'nden iş birliği

24.03.2022 13:03
ULUSKON ve Dubai İş Kadınları Konseyi'nden iş birliği

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Dubai İş Kadınları Konseyi ile iş birliği yapılacağını bildirdi.

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Dubai İş Kadınları Konseyi ile iş birliği yapılacağını bildirdi.

Başkan Atasoy, beraberindeki heyetle birlikte Dubai İş Kadınları Konseyi'ni ziyaret etti. Başkan Atasoy ziyarette, Forbes 2021 'Ortadoğu'nun en Güçlü Kadınları' listesinin birinci adı, konseyin Yönetim Kurulu Başkanı Ekselansları Dr. Raja Easa Al Gurg ile toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, kuruluşlar arası iş birliği yapılması kararı alındı. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nin önde gelen iş kadınları ile ortak projeler üzerine istişareler yapıldı ve bir yol haritası çizildi.

'GİRİŞİMCİ KADINLARIMIZA YÖN VERMEYE HAZIRIZ'

İthalat, ihracat ve yatırımlar konusunda konsey ile iş birliği yapılacağını söyleyen Genel Başkan Atasoy, "Önümüzdeki süreçte Dubai Ticaret Odası'nın bir dalı olan İş Kadınları Konseyi tarafından Türkiye'ye yatırım amacıyla gelen iş insanları ULUSKON'a yönlendirilecek. Bu kapsamda gelen iş kadınlarına, hangi sektörde iş yapmak istiyorlarsa yardımcı olacağız. Aynı şekilde Türk İş Kadınları da Dubai'de hak ettikleri desteği konseyden görecekler. ULUSKON olarak girişimci kadınlarımıza yön vermeye hazırız. Kadınlarımızın istihdamı, bizler için önemli" dedi.

'TÜRK İŞ KADININI DUBAİ'YE DAVET EDİYORUZ'

Görüşme kapsamında, 2022 yılı içerisinde Türkiye ve Dubai'de düzenlenecek tüm konferanslarda da iş birliği yapılması kararı alındı. Görüşmenin sonunda yaptığı açıklamada Yönetim Kurulu Başkanı Raja, "Başkan Atasoy'un, küresel çaptaki çalışmaları ve bu işleri bir kadın olarak gerçekleştirmesi takdire şayan. Kendisini burada ağırlamaktan onur duyduk. Tekstil, turizm, ilaç sanayi, gıda, sağlık gibi birçok sektörden Türk iş kadınını Dubai'ye davet ediyoruz. Özellikle de yurt dışından gelen, yatırım yapmak isteyen iş kadınlarına veya burada şirket açma niyetinde olanlara her türlü desteği sağlamaya hazırız. ULUSKON'un yönlendireceği tüm Türk iş kadınlarına bundan böyle kapımız daima açıktır" ifadelerini kullandı.


- Ankara
ULUSKON ve Dubai İş Kadınları Konseyi'nden iş birliği
ULUSKON ve Dubai İş Kadınları Konseyi'nden iş birliği
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İnsan Hakları, İş Dünyası, Yatırım, Dubai, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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