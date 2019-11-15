Son Dakika Haberleri: Uluslar arası Satranç Turnuvası başlıyor
Son Dakika Güncel Uluslar arası Satranç Turnuvası başlıyor - Son Dakika

Uluslar arası Satranç Turnuvası başlıyor

6 saat önce

Konyaaltı Belediyesi, Antalya'da bir ilke daha imza atıyor.

Uluslar arası Satranç Turnuvası başlıyor, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi, Antalya'da bir ilke daha imza atıyor. Konyaaltı Belediyesi, Antalya'da ilk kez uluslararası üst düzey sporcuların yarışacağı Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvasının startını veriyor.


Konyaaltı Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) işbirliğiyle Türkiye'nin en büyük ödüllü turnuvasını Antalya'ya taşıyor. Türkiye ve uluslararası sporcuların Konyaaltı'nda yarışacağı, Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası 17 Kasım Pazar günü Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde başlıyor. Turnuvanın tüm hazırlıklarını tamamladıklarını dile getiren Konyaaltı Belediyesi Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvasının Antalya'da bir ilk olacağını söyledi. Başkan Semih Esen, "Küçümsenmeyecek ölçüde beyin enerjisi, dikkat ve yoğunlaşma isteyen, insanı geliştirecek analitik düşünmeyi sağlayan; özgüven, karar verme, hafıza ve hayal gücünü geliştiren satranç sporunu Konyaaltı ve de Antalya'mızda yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu düşünceyle Türkiye ve uluslararası üst düzey sporcuları Konyaaltı'nda bir araya getirmek istedik. 17 Kasım Pazar günü Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde açılışını yapacağız. Tüm Antalyalıları bu açılışa davet ediyorum" dedi. - ANTALYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



21 yerinden bıçaklanan kadın, eski eşinin mahkemede 'Onu hala seviyorum' sözlerine ateş püskürdü
Bakırköy'deki siyanürlü intihar ilk değil: 10 günde 3'ncü siyanür vakası Antalya'da ilginç olay! Kazak kadın ortalığı karıştırıp, dans ederek gözden kayboldu İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 22:07:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslar arası Satranç Turnuvası başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]