"Uluslar birbirlerinin sembollerine saygı göstermek durumunda"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Bireyler, toplumlar, uluslar birbirlerinin sembollerine saygı göstermek durumundadırlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 8 Eylül tarihinde Savvas Koulendoru isimli Rum tarafından bahçesindeki Türk bayrağı ve panosundaki Merhum Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın fotoğrafı çalınan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nun Müdürü Sözer Özkaramehmet'i kabul etti.

Akıncı, burada yaptığı açıklamada, dün Koulendoru'nun ailesini kabul ettiğini, ailenin kendisine bayrak ve fotoğraf teslim ettiğini ve bir de özür mektubu verdiklerini anlattı.

"Bu şekilde saygısızlık edilmemesi gerekir"

Yapılan eylemin "son derece yanlış ve çirkin" olduğunu belirten Akıncı, "Hiç bu topraklarda yaşanmaması gereken bir olay oldu. Bu Ada'da ve her yerde, bu söylediğim her toplum ve ulus için geçerlidir, bireyler, toplumlar, uluslar birbirlerinin sembollerine saygı göstermek durumundadırlar. Bu şekilde saygısızlık edilmemesi gerekir. Bunun en temel unsuru barış eğitiminin ve kültürünün yaygınlaştırılmasıdır." dedi.

Akıncı, Rum okullarındaki gençler arasında fanatizmin körüklediği yönünde araştırmalar bulunduğunu hatırlatarak, bunun sonuçlarının da zaman zaman görüldüğüne dikkati çekti.

Ailenin özür dilemesi ile bayrak ve fotoğraf iade etmesini "olumlu ve değerli" bulduğunu söyleyen Akıncı, "Hatadan dönmenin ve özür dilemenin de bir erdem olduğu düşüncesindeyim." diye konuştu.

"Bayrak ve fotoğrafın iade edilmesi, kayda değerdir"

Okul Müdürü Özkaramehmet ise okulda böyle bir üzücü olayın ve münferit saldırının yaşanmasının kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Kendisinin 30 yıllık bir eğitimci, bir kayıp ve şehit çocuğu olduğunu belirten Özkaramehmet, hiç bir zaman yetiştirdikleri çocuklara karşı tarafın bayrağına ve dini inancına saygısızlık yapılmasını öğretmediklerini vurguladı.

Özkaramehmet, bayrağın ve fotoğrafın iade edilmesi ile özür mektubu verilmesinin dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Neticede yapılanın bir hata olduğunu fark etmişlerdir. Ümit ederim bu iki toplumlu görüşmeler arasında dikkate alınır. Bugün buraya gelirken hep merak ettim. Acaba bu resim ve bayrak bizim Atatürk büstümüzden alınan bayrak ve liderler panosundan alınan fotoğraf mı? Bunu net olarak söylüyorum; değildir. Ancak karşı taraftan bayrak ve merhum Denktaş'ın fotoğrafının iade edilmesi de kayda değerdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, daha sonra okuldan çalınan Türk bayrağı ve Denktaş'ın fotoğrafının yerine kendilerine verilen bayrak ve fotoğrafı Özkaramehmet'e iade etti.

KKTC'deki bayrak krizi

KKTC'nin izniyle 8 Eylül tarihinde Akdoğan Köyü'nde bulunan Panagia Kilisesi'nde Rumlarca düzenlenen ayine katılan Savvas Koulendoru isimli Rum, kilisenin yakınındaki Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nda bulunan Türkiye Cumhuriyeti bayrağını ve okul koridorunda bulunan cam dolap içerisindeki Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın fotoğrafını çalmıştı.

KKTC Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın failinin Koulendoru olduğunun tespit edildiği ve hakkında tutuklama emrinin çıkarıldığı belirtilmişti. Açıklamada, KKTC makamlarının Birleşmiş Milletler Barış Gücü nezdinde bir girişimde bulunarak, çalınan Türkiye bayrağı ve Denktaş'ın fotoğrafının KKTC'ye ivedilikle iade edilmesi talebinde bulunulduğu bildirilmişti.

KKTC yönetimi, ayrıca, Koulendoru'nun iadesini de talep etmişti.