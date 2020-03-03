Uluslar Ligi kuraları çekiliyor | Türkiye’nin olası rakipleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Uluslar Ligi kuraları çekiliyor | Türkiye’nin olası rakipleri - Son Dakika Spor

Uluslar Ligi kuraları çekiliyor | Türkiye’nin olası rakipleri

6 saat önce

Uluslar Ligi, UEFA’nın 2018 itibarıyla düzenlemeye başladığı bir turnuva. Ülkeler, UEFA sıralamasındaki yerlerine göre dört lige ayrılıyor ve bu ligler içinde gruplar oluşuyor.

Uluslar Ligi kuraları çekiliyor | Türkiye’nin olası rakipleri, System.String[]

Uluslar Ligi, UEFA’nın 2018 itibarıyla düzenlemeye başladığı bir turnuva. Ülkeler, UEFA sıralamasındaki yerlerine göre dört lige ayrılıyor ve bu ligler içinde gruplar oluşuyor. Gruplarını lider tamamlayan ülkeler, Avrupa Futbol Şampiyonası’na elemelerden bilet alamasalar dahi, kendi liglerindeki diğer grup liderleriyle oynayacakları play-off maçları sonucunda şampiyonaya gitme hakkına sahip oluyorlar.

İlk Uluslar Ligi’nde şampiyon, A Ligi’nde yer alan ve gruplarını lider tamamladıktan sonra yarı finalde İsviçre’yi, finaldeyse Hollanda’yı geçen Portekiz olmuştu.

İkinci Uluslar Ligi’nin grup kuraları bugün Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da çekilecek.

Türkiye, B Ligi’nde; Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda ile birlikte üçüncü torbada yer alıyor. B Ligi’nde torbalar şu şekilde:

1. Torba: Rusya, Avusturya, Galler, Çekya

2. Torba: İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya

3. Torba: Türkiye, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda

4. Torba: Bulgaristan, İsrail, Macaristan, Romanya

Diğer liglerde ise torbalar şöyle oluştu:

A Ligi

1. Torba: Portekiz, Hollanda, İngiltere, İsviçre

2. Torba: Belçika, İspanya, İtalya, Fransa

3. Torba: Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç

4. Torba: Hırvatistan, Polonya, Almanya, İzlanda

C Ligi

1. Torba: Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Gürcistan

2. Torba: Kuzey Makedonya, Belarus, Kosova, Güney Kıbrıs

3. Torba: Estonya, Slovenya, Litvanya, Lüksemburg

4. Torba: Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova

D Ligi

1. Torba: Cebelitarık, Faroe Adaları, Letonya, Lihtenştayn

2. Torba: Andorra, Malta, San Marino

Portekiz, Hollanda, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yunanistan'a desteğe giden Charles Michel Türkiye'ye geliyor
Türk bayrağı var diye dövdüler Rusya'dan Türkiye ile ilişkileri gerecek mülteci iddiası: 130 bin kişiyi Yunanistan'a göç etmeye zorluyorlar Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 02:35:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslar Ligi kuraları çekiliyor | Türkiye’nin olası rakipleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]